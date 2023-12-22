Уникнути травм під час падіння: лікарка розробила безпечну методику захисту від ушкоджень

Падіння часто застає нас зненацька, погрожуючи серйозними травмами і переломами, але лікарі розробили методику, що дає змогу мінімізувати будь-які ушкодження під час падіння.

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Фахівець зі спорту та фізичних вправ і старший викладач Університету Англія Раскін, запропонувала інноваційний підхід до вирішення поширеної серед літніх людей проблеми — падінь. У співпраці з британським дзюдо вона розробила програму "Знайти свої ноги", призначену для навчання людей, старших за 65 років, мистецтву безпечного падіння, використовуючи прийоми з дзюдо — бойового мистецтва, відомого своїми прийомами безпечного падіння, так званими укемі, пише The Telegraph.

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Актуальність цієї програми, розробленої докторкою Катрін Макдональд, підкреслюється разючою статистикою: третина людей у віці 65 років і старше щорічно падають, а серед тих, кому за 80, цей показник збільшується до половини. Падіння не тільки посідають друге місце серед причин смертності від випадкових травм, а й призводять до численних госпіталізацій. Звичайні стратегії запобігання падінням часто ненавмисно поглиблюють проблему, розвиваючи страх перед ними, що призводить до зниження мобільності та посилення ізоляції, ще більше погіршуючи фізичну стійкість.

Програма "Знайти свої ноги" спрямована на те, щоб дати літнім людям можливість використовувати прийоми дзюдо при падінні, адаптовані до їхніх потреб. Відгуки, наприклад, Ді Кокседж, 71-річної медсестри на пенсії, підтверджують ефективність програми. Після участі в програмі вона успішно застосувала ці техніки під час несподіваного падіння, що значно зменшило травми.

Схема дій у разі раптового падіння, що дають змогу мінімізувати травми Фото: Unsplash

Програма підкреслює кілька ключових принципів безпечного падіння: захист голови шляхом підтягування підборіддя або повороту обличчя в бік від напрямку падіння, розподіл удару на більшій площі для зменшення травм, а також прийоми, характерні для падіння вперед або назад. Крім того, у програмі заохочується падіння на бік, щоб мінімізувати травми кісток і суглобів, і наголошується на важливості розслаблення під час падіння для зменшення сили удару.

На додаток до фізичних методів, "Знайти свої ноги" визнає роль добавок і вправ у профілактиці падінь. Доведено, що вітамін D, особливо D3, знижує частоту падінь, а в поєднанні з кальцієм він може зменшити ризик переломів. Рекомендується регулярно виконувати вправи з обтяженнями і зміцнювати м'язи, щоб поліпшити рівновагу і контроль під час падінь.

Програма лікарки Макдональд є революційною за своїм підходом, порівнюючи профілактику падінь із навчанням плавання як методу запобігання утопленню. Озброївши літніх людей навичками безпечного падіння, програма "Знайти свої ноги" спрямована не тільки на зниження фізичних наслідків падінь, а й на поліпшення загальної якості життя, даючи змогу підвищити мобільність і незалежність.

Раніше Фокус писав про те, що черепно-мозкові травми в будь-якому віці можуть змінити процеси в нашому мозку. Після легкого струсу частини мозку можуть стати дуже пов'язаними і це сприяє більш тривалим проявам симптомів хвороби.

Також Фокус писав про тихого вбивцю кісток — некроз. Часто маскуючись під такими псевдонімами, як остеонекроз або інфаркт кістки, некроз руйнує здорові кістки, залишаючи за собою слід з переломів і болю.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.