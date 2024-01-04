Подолали захисний бар'єр: ліки від хвороби Альцгеймера вдалося доставити прямо в мозок

Під час нового дослідження вчені використовували ультразвук для тимчасового відкриття проломи в нашому захисному бар'єрі мозку, для ефективної доставки ліків від небезпечного захворювання.

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Під час недавнього медичного дослідження вчені вивчили новий підхід до лікування хвороби Альцгеймера, зосередившись на зниженні рівня амілоїду-бета (Aβ) в мозку. Відомо, що ця речовина накопичується у пацієнтів із хворобою Альцгеймера, призводячи до зниження когнітивних здібностей і проблем із пам'яттю. Нове лікування поєднує в собі два методи: використання антиамілоїдних антитіл і техніку, звану сфокусованим ультразвуком, ідеться в науковій статті, опублікованій у NEJM.

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У нормі мозок захищений бар'єром, який не пропускає шкідливі речовини, але при цьому також ускладнює ефективну доставку ліків. Фокусований ультразвук — це метод, який тимчасово відкриває цей бар'єр у певних ділянках мозку, дозволяючи краще доставляти такі препарати, як адуканумаб. Цей метод, застосовуваний за допомогою МРТ-сканування, націлений на області з високим рівнем Aβ.

У невеликому дослідженні за участю трьох осіб із легкою формою хвороби Альцгеймера вчені застосовували сфокусований ультразвук разом із шістьма щомісячними інфузіями препарату адуканумабу. Мета полягала в тому, щоб протягом шести місяців вибірково підвищити ефективність видалення амілоїду в певних ділянках мозку. Дослідники стежили за рівнем Aβ за допомогою так званого ПЕТ-сканування, регулярно проводили когнітивні тести та оцінювали безпеку.

Результати виявилися багатообіцяючими. В областях, оброблених сфокусованим ультразвуком, спостерігалося більш значне зниження рівня Aβ порівняно з необробленими областями в тих самих людей. Учасники також проходили різні когнітивні тести та оцінку безпеки протягом усього процесу. Примітно, що комбінація сфокусованого ультразвуку та адуканумабу показала значно більше зниження рівня Aβ, ніж це спостерігалося в попередніх дослідженнях з використанням одного з методів.

Під час дослідження пильну увагу було приділено безпеці комбінованого лікування. Більшість побічних ефектів були легкими, найпоширенішими були головні болі. Серйозних неврологічних або когнітивних побічних явищ відзначено не було.

Цей підхід є значним кроком у дослідженні хвороби Альцгеймера, надаючи новий метод, що дає змогу потенційно уповільнити або зупинити прогресування захворювання. Він передбачає, що посилення доставки ліків безпосередньо до уражених ділянок мозку може бути більш ефективним, ніж традиційні методи. Однак це початкове дослідження з невеликим числом учасників, і для підтвердження отриманих результатів і повного розуміння ефективності та безпеки лікування потрібні масштабніші та триваліші випробування.

Це дослідження дає надію на вдосконалення стратегій лікування хвороби Альцгеймера. Ефективно впливаючи на шкідливі речовини в мозку, такі як Aβ, і зменшуючи їхню кількість у потрібних місцях, можна пом'якшити симптоми або уповільнити прогресування хвороби Альцгеймера. У міру того, як наукове співтовариство розвиватиме ці відкриття, є надія, що майбутнє лікування хвороби Альцгеймера виглядатиме дедалі райдужнішим.

Раніше Фокус писав про новий препарат від хвороби Альцгеймера, який показав небувалий результат. Ліки демонстрували вражаючу здатність уповільнювати прогресування захворювання, але не обійшлося і без дуже серйозних побічних ефектів.

Також Фокус писав про виявлення вченими нових винуватців розвитку хвороби Альцгеймера. Глибоко в нашому мозку мешкають клітини, покликані захищати його, але схоже вони ведуть подвійне життя і можуть стати причиною виникнення недуги.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.