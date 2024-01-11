Настрій не залежатиме від погоди: 6 підбадьорливих і корисних продуктів

Зима надовго ховає від нас Сонце, яке є найважливішим джерелом енергії та настрою, але вчені виділили альтернативні методи отримання необхідних нам речовин у вигляді смачних продуктів.

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У холодні і часто похмурі зимові місяці у багатьох із нас падає настрій і рівень енергії. Незважаючи на дефіцит звичних джерел енергії, деякі продукти харчування можуть допомогти нам почуватися краще й отримувати більше задоволення від зими. Серед величезної кількості корисної їжі, виділяються деякі ключові продукти, які не тільки смачні, а й багаті поживними речовинами, що підвищують настрій і енергію, пише Geo News.

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Вступаючи в зимову пору, важливо звернути увагу на те, що ми їмо, адже наш раціон може істотно впливати на настрій і рівень енергії. У списку нижче представлені продукти, які не тільки поживні, а й мають властивості, здатні підняти настрій у ці короткі й холодні дні:

Риба. Така риба, як лосось і тунець, багата на жирні кислоти Омега-3. Вони не тільки корисні для серця, а й відіграють найважливішу роль у здоров'ї мозку. Омега-3 сприяють виробленню дофаміну і серотоніну — двох гормонів, які необхідні для відчуття щастя та емоційної стабільності. Крім того, така риба, як тунець, є чудовим джерелом вітаміну D, який особливо корисний взимку, коли сонячне світло, наше природне джерело вітаміну D, у дефіциті.

Така риба, як лосось і тунець, багата на жирні кислоти Омега-3. Вони не тільки корисні для серця, а й відіграють найважливішу роль у здоров'ї мозку. Омега-3 сприяють виробленню дофаміну і серотоніну — двох гормонів, які необхідні для відчуття щастя та емоційної стабільності. Крім того, така риба, як тунець, є чудовим джерелом вітаміну D, який особливо корисний взимку, коли сонячне світло, наше природне джерело вітаміну D, у дефіциті. Листові зелені овочі. Пам'ятаєте, як шпинат був дуже корисний для Папая? У цій мультяшній логіці є частка правди. Шпинат, як і інша листова зелень, багатий на такі поживні речовини, як магній, кальцій і калій. Ці мінерали необхідні для боротьби зі стресом і підтримки здорового сну. Крім того, листова зелень містить фолат, який, як було встановлено, зменшує симптоми депресії.

Пам'ятаєте, як шпинат був дуже корисний для Папая? У цій мультяшній логіці є частка правди. Шпинат, як і інша листова зелень, багатий на такі поживні речовини, як магній, кальцій і калій. Ці мінерали необхідні для боротьби зі стресом і підтримки здорового сну. Крім того, листова зелень містить фолат, який, як було встановлено, зменшує симптоми депресії. Горіхи. Перекус горіхами, такими як волоські, мигдаль і пекан, не тільки корисний для здоров'я, а й покращує настрій. Це ще одне чудове джерело жирних кислот Омега-3 і магнію. Ці поживні речовини сприяють виробленню нейротрансмітерів, які пов'язані з позитивними змінами настрою.

Перекус горіхами, такими як волоські, мигдаль і пекан, не тільки корисний для здоров'я, а й покращує настрій. Це ще одне чудове джерело жирних кислот Омега-3 і магнію. Ці поживні речовини сприяють виробленню нейротрансмітерів, які пов'язані з позитивними змінами настрою. Свіжі фрукти та ягоди. Цитрусові та банани подібні до маленьких сплесків сонячного світла взимку. Апельсини та лайми багаті на вітамін С, а банани сповнені вітамінів, калію, клітковини, заліза та вуглеводів — усе це необхідно для підтримання рівня енергії та гарного настрою. Ягоди — теж чудовий вибір, адже вони сповнені антиоксидантів, які допомагають зберегти свіжість і гарний настрій.

Цитрусові та банани подібні до маленьких сплесків сонячного світла взимку. Апельсини та лайми багаті на вітамін С, а банани сповнені вітамінів, калію, клітковини, заліза та вуглеводів — усе це необхідно для підтримання рівня енергії та гарного настрою. Ягоди — теж чудовий вибір, адже вони сповнені антиоксидантів, які допомагають зберегти свіжість і гарний настрій. Темний шоколад: Темний шоколад, який часто помилково називають шкідливим, насправді є суперпродуктом, що поліпшує настрій. Він багатий на сполуки, які спричиняють викид ендорфінів — хімічних речовин у вашому мозку, що викликають відчуття щастя.

Включивши ці багаті поживними речовинами продукти до свого раціону взимку, можна з легкістю побороти зимову нудьгу. Ці продукти не тільки приємні на смак, а й містять необхідні речовини, які допомагають поліпшити настрій і підвищити рівень енергії. Тож наступного разу, коли ви відчуєте себе трохи пригніченими в холодний зимовий день, подумайте про те, щоб дістати один із цих продуктів, що підвищують настрій, підкріпитися і підзарядитися ним.

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