Зворотний бік скальпеля: жінки наражаються на небезпеку під час шунтування коронарних артерій

Нове дослідження виявило небезпечні ускладнення, які виникають у жінок старшого віку під час проходження операції, яку спокійно проходять сотні тисяч чоловіків.

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У нещодавніх дослідженнях вченими було відзначено, що шунтування коронарних артерій (ШКА) — поширена операція на серці, спрямована на поліпшення його кровопостачання, не дає однакових результатів у чоловіків і жінок. Це відкриття проливає світло на необхідність більш індивідуального підходу до лікування серцевих захворювань, особливо у жінок, пише The New York Times.

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ШКА передбачає використання власних судин пацієнта для обходу закупорених артерій і відновлення кровотоку в серці. Хоча цю операцію проводять сотні тисяч разів на рік, при ближчому розгляді виявляється серйозна нерівність: жінки, які становлять значну частину пацієнтів, стикаються з більш високими ризиками та ускладненнями порівняно з чоловіками.

Дослідження, в якому взяли участь понад мільйон пацієнтів протягом майже десяти років, показало, що, незважаючи на загальну безпеку процедури, рівень смертності серед жінок помітно вищий, ніж серед чоловіків. Крім того, жінки частіше стикаються з цілою низкою ускладнень після операції, таких як інсульт, ниркова недостатність, інфекції тощо.

Одна з причин цих відмінностей полягає в тому, що жінки, як правило, піддаються цій операції в більш пізньому віці, ніж чоловіки, і часто мають інші захворювання, що ускладнюють відновлення. Інший фактор полягає в тому, що кровоносні судини у жінок, як правило, менші та більш крихкі, що робить операцію складнішою.

Збереження цих гендерних відмінностей, незважаючи на прогрес у галузі медичних технологій і знань, вказує на глибшу проблему в розумінні та лікуванні серцево-судинних захворювань у жінок. Традиційно більша частина досліджень і клінічних випробувань була зосереджена на чоловіках, що залишає прогалину в розумінні, коли йдеться про здоров'я жіночого серця.

Вплив цих результатів виходить за рамки операційної. Наприклад, жінкам рідше призначають певні серцеві препарати після операції, що може вплинути на їхнє довгострокове відновлення і здоров'я.

Однак є й позитивний бік. Медична спільнота починає визнавати ці відмінності та працює над їх усуненням. Нові дослідження присвячені саме жінкам і спрямовані на те, щоб зрозуміти, як можна скоригувати хірургічні методи для поліпшення результатів лікування. Наприклад, вивчаються стратегії боротьби з розрідженням крові під час операції, від якого більшою мірою страждають жінки.

Крім того, запуск клінічних випробувань за участю всіх жінок знаменує собою значний крок на шляху до більш ефективного підбору методів лікування серцевих захворювань для жінок. Мета цих випробувань — порівняти різні хірургічні методики і методи лікування, щоб знайти найбільш ефективні підходи для пацієнток.

Історії жінок, які перенесли ШКА, свідчать про неоднозначні результати цієї операції. У той час як деякі з них чудово відновлюються, інші стикаються з постійними проблемами та необхідністю проведення додаткових процедур. Цей особистий досвід підкреслює важливість розвитку наукових досліджень і клінічної практики для забезпечення кращого догляду за всіма пацієнтами, незалежно від статі.

Це дослідження не тільки привертає увагу до критичної прогалини в лікуванні серцевих захворювань, а й закладає основу для майбутніх досягнень, які можуть зробити операції на серці безпечнішими та ефективнішими для жінок. Є надія, що в міру просування цих зусиль гендерна нерівність у лікуванні серцевих захворювань значно зменшиться, відкриваючи кращі перспективи для пацієнтів різного віку і статі.

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