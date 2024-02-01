Йога для обличчя: вчені розповіли, чи допомагає вона омолодитися

Ідея вправ для обличчя з'явилася вже досить давно, як і багато подібних лайфхаків, вона стає популярною кожні кілька років.

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Останнім часом соціальні платформи рясніють порадами з антивіковими процедурами для обличчя. Одна з таких останніх тенденцій — йога для обличчя, пише IFLScience.

Сама ідея йоги для обличчя з'явилася вже досить давно, як і багато подібних лайфхаків, вона стає популярною кожні кілька років. Цього разу ідея йоги для обличчя збирає мільярди переглядів на TikTok.

"Йога для обличчя — це опис вправ, які виконуються для тонусу та еластичності м'язів обличчя", — каже дерматолог Емі Б. Льюїс.

Зазвичай вправи містять масування і розтягування різних ділянок обличчя, щоб впливати на певні м'язи обличчя. Якщо вам здається, що все це трохи схоже на масаж, то ви не помилилися.

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"У йоги для обличчя насправді більше спільного з масажем та голковколюванням. Вправи більше схожі на масаж обличчя, ніж на заняття йогою", — каже дослідник Неха Готе.

Прихильники такої практики стверджують, що вона ефективна в боротьбі зі старінням: їй приписують сяючу шкіру, запобігання утворенню зморщок, підтяжку і скульптурування обличчя і шиї.

Група вчених із Північно-Західного університету вирішила перевірити, наскільки можуть бути правдивими такі твердження.

Під час експерименту було набрано 27 учасників віком від 40 до 65 років, які виконували різні вправи для обличчя по 30 хвилин щодня протягом 8 тижнів. Після цього учасники виконували вправи через день протягом наступних 12 тижнів.

Результати дослідження засвідчили, що до кінця 20-тижневого періоду учасники виглядали майже на 3 роки молодшими. Вправи для обличчя "здається, покращують контури середньої та нижньої частини обличчя", підсумували автори дослідження.

Ключове слово в коментарі дослідників "здається". Результати дослідження не можна узагальнити, оскільки в експерименті не було контрольної групи, а серед невеликої кількості учасників більшість складалася з жінок середнього віку. Під час дослідження 11 учасників вийшли з експерименту до його закінчення.

Крім цього, не було проведено подальшого спостереження, щоб з'ясувати, наскільки довгим був ефект від проведеної роботи.

Тому існує обмежена кількість надійних наукових доказів, які змогли б підтвердити омолоджувальний ефект, приписуваний йозі для обличчя. Мало того, щоденні 30-хвилинні маніпуляції здаються досить виснажливими, якщо їхня ефективність не доведена.

"Якщо у людини немає високої мотивації, важко дотримуватися режиму і виконувати вправи протягом тривалого періоду часу та досягти видимих результатів", — каже дерматолог Шилпі Кетарпал.

Щоправда, йога для обличчя не така вже й марна. Наприклад, вона не зможе видалити зморшки, але допоможе зняти м'язову напругу і стимулює приплив крові до масажованої області. Тому багато хто стверджує, що бачить "сяйво" свого обличчя.

"Щоразу, коли ви забезпечуєте приплив крові до певної ділянки, ваші капіляри починають рухатися, що сприяє розслабленню м'язів і переміщенню рідини. Іноді, це допомагає людям позбутися мішків під очима і в ділянках носових пазух", — додає масажист Вікі Боднер із клініки Клівленда.

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