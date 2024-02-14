Сіль пов'язали з підвищенням тиску: вчені запропонували їй просту альтернативу

Сіль є невід'ємним інгредієнтом страв для мільйонів людей, а також джерелом проблем із серцем, заявили вчені в недавньому дослідженні. На щастя, відмовлятися від солоного присмаку в стравах не знадобиться, запевняють вони.

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Нещодавно вчені виявили дещо цікаве в солі, точніше в особливому її виді, який називається замінником. Це не звичайна кухонна сіль, до якої ми звикли в повсякденному житті, а суміш, призначена для збереження здоров'я нашого серця. І, згідно з останніми дослідженнями, її потенціал досить великий, пише Medical News Today.

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Багато хто з нас уявити собі не може звичних нам страв без додавання в них такого важливого інгредієнта як сіль. Але вчені поспішають попередити нас, що захоплення цією добавкою може поставити під загрозу здоров'я нашого серця і порушити звичний і нормальний для нас тиск. Однак не все так погано і від солі не доведеться відмовлятися назавжди, оскільки дослідники виявили, що заміна звичайної солі на замінник може реально знизити ризик підвищення кров'яного тиску. Особливо корисно це стане для літніх людей, які вже відчувають з ним певні проблеми.

Саме ж дослідження проводили в Китаї в 48 установах із догляду за літніми людьми. Учасники віком 71 рік, здебільшого чоловіки, вирушили у дворічну подорож, що передбачає відмову від звичної їм добавки, щоб з'ясувати, як зміна солі може вплинути на їхнє здоров'я.

У людей, які перейшли на замінник, на 40% знизився ризик підвищення тиску порівняно з тими, хто дотримувався дієти, що включала звичайну сіль. Середній артеріальний тиск також значно знизився в групі, яка приймала замінник, що є вагомим аргументом на користь того, щоб дати цій альтернативі шанс.

Ви можете задатися питанням, що ж такого особливого в цьому заміннику солі? Це суміш, яка містить менше натрію (основного компонента солі, який якраз і може підвищувати кров'яний тиск) і додає трохи калію. Це не тільки знижує споживання шкідливого нам натрію, а й підвищує вміст калію, який ідеально підходить для стабілізації артеріального тиску.

Високий кров'яний тиск — не те, чим нам варто нехтувати, коли йдеться про наше здоров'я. Він пов'язаний з такими серйозними діагнозами, як інфаркти, інсульти та проблеми з нирками. Однак проблема із сіллю полягає не лише в тому, що ми самі посипаємо нею їжу. Насправді її джерел набагато більше і вона буквально прихована в оброблених і рафінованих продуктах, що робить її підступною небезпекою, яка непомітно накопичує шкідливі речовини в нашому організмі.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує обмежувати споживання натрію до 2 000 міліграмів на день — це менше чайної ложки солі. Але домогтися цього у світі, наповненому прихованими джерелами солі, досить складно. Саме тут на допомогу можуть прийти замінники, які пропонують безпечнішу для серця альтернативу, не вимагаючи при цьому кардинального перегляду способу життя.

У світлі цих висновків експерти, такі як Крістін Кіркпатрік, дипломована дієтологиня із Клівлендської клініки, пропонують нам уважніше придивитися до своїх норм вживання солі та до її альтернатив. Хоча метою є скорочення її загального споживання, використання замінника може стати практичним кроком у правильному напрямку, не позбавляючи нас смакових якостей, до яких ми так звикли. Також експерти радять робити більш розумний вибір, наприклад, обирати менш оброблені продукти та шукати інші способи надати стравам смаку за допомогою трав і спецій.

Це дослідження — нагадування про те, що іноді невеликі зміни можуть принести велику користь здоров'ю. Тож наступного разу, коли ви потягнетеся за сіллю, подумайте, чи не варто поміняти її на іншу — це може стати кроком до здоровішого серця.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.