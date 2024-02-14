Виявить рак усього за 5 секунд: створено дешевий та ефективний тест, що виявляє захворювання

Рак є небезпечним і підступним захворюванням і часом він здатний ховатися в нашому тілі доти, доки для його лікування вже не залишиться часу. Але нова розробка вчених прагне покласти цьому край.

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Діагностика важких захворювань, таких як рак, часом є складним етапом, що забирає дорогоцінний час. Але завдяки новій розробці вчених, у майбутньому ми зможемо забути про довгий процес діагностики, замінивши його на дешеву і швидку альтернативу, яка займає буквально лічені секунди, ніби це буденна процедура вимірювання рівня цукру в крові, пише Daily Mail.

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Ця розробка вчених обіцяє нам економію великої кількості часу, який неймовірно важливий у боротьбі з такими небезпечними захворюваннями, одним з яких є рак грудей. І ця незвичайна розробка коштуватиме не дорожче, ніж похід у звичайний ресторан швидкого харчування, запевняють розробники. Пристрій зібрано з деталей, схожих на ті, що можна знайти в глюкометрі, і працює на Arduino, доступній і широко поширеній електронній платформі. Такий підхід може стати більш простою і менш інвазивною альтернативою звичним нам мамограмам і УЗД.

Принцип роботи пристрою досить простий. У ньому використовується спеціальна паперова смужка, схожа на тест-смужку для діабетиків, яка оброблена антитілами. Ці антитіла призначені для фіксації специфічних білків, пов'язаних із раком молочної залози. Коли крапля слини тестованого потрапляє на смужку, вона перевіряється на наявність цих білків. Якщо вони присутні, пристрій посилає електричний імпульс, який потім перетворюється на цифровий сигнал, що вказує на наявність раку. Все це відбувається в одну мить, займаючи не більше 5 секунд від початку процедури аналізу.

Прилад був протестований на зразках слини як здорових людей, так і пацієнтів з раком молочної залози, і показав багатообіцяючі результати в розрізненні людей із захворюванням і без нього, згідно з дослідженням. Цей метод експрес-тестування може зробити революцію в підході до діагностики раку, зробивши її доступною і недорогою для всіх людей, особливо в тих регіонах світу, де передові медичні технології недоступні, вважає Сяо-Хсуан Ван, головна авторка дослідження.

Однак поки що не варто поспішати і скасовувати наступну мамографію. Ця технологія, якою б багатообіцяючою вона не була, все ще потребує схвалення з боку таких органів охорони здоров'я, як FDA та аналогічних організацій по всьому світу, перш ніж вона стане широко доступною. Цей процес затвердження гарантує, що нові медичні пристрої будуть безпечними та ефективними, перш ніж вони з'являться на ринку, але це може зайняти час.

Рак молочної залози залишається однією з головних проблем охорони здоров'я в усьому світі: щорічно діагностуються мільйони нових випадків. Досягнення в галузі скринінгу та лікування дали змогу значно поліпшити показники виживання, але хвороба продовжує вражати величезну кількість людей. Інновації, подібні до цього тесту, дають нам надію на те, що в майбутньому з'являться простіші та доступніші методи виявлення, які можуть врятувати життя мільйонів людей завдяки ранній діагностиці.

Раніше Фокус писав про те, що популярні вітамінні добавки можуть провокувати розвиток раку. Нове дослідження проливає світло на зворотний бік прийому вітамінних добавок, окремо наголошуючи на смертельній небезпеці для людей, які хворіють на рак.

Також Фокус писав про те, що звичайний алкотестер здатний виявити рак. Новий ворог захворювання — це не черговий препарат, а те, що вже давно стало буденною перевіркою для нетверезих водіїв.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.