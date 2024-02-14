Выявит рак всего за 5 секунд: создано дешевый и эффективный тест, выявляющий заболевание

Рак является опасным и коварным заболеваниям и порой он способен скрываться в нашем теле до тех пор, пока для его лечения уже не останется времени. Но новая разработка ученых стремиться положить этому конец.

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Диагностика тяжелых заболеваний, таких как рак, порой является сложным этапом, отнимающим драгоценное время. Но благодаря новой разработке ученых, в будущем мы сможем забыть о долгом процессе диагностики, заменив его на дешевую и быструю альтернативу, занимающую буквально считанные секунды, будто это обыденная процедура измерения уровня сахара в крови, пишет Daily Mail.

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Данная разработка ученых сулит нам экономию большого количества времени, которое невероятно важно в борьбе с такими опасными заболеваниями, одним из которых является рак груди. И эта необычная разработка будет стоить не дороже, чем поход в обыкновенный ресторан быстрого питания, уверяют разработчики. Устройство собрано из деталей, похожих на те, что можно найти в глюкометре, и работает на Arduino, доступной и широко распространенной электронной платформе. Такой подход может стать более простой и менее инвазивной альтернативой привычным нам маммограммам и УЗИ.

Принцип работы устройства довольно прост. В нем используется специальная бумажная полоска, похожая на тест-полоску для диабетиков, которая обработана антителами. Эти антитела предназначены для фиксации специфических белков, связанных с раком молочной железы. Когда капля слюны тестируемого попадает на полоску, она проверяется на наличие этих белков. Если они присутствуют, устройство посылает электрический импульс, который затем преобразуется в цифровой сигнал, указывающий на наличие рака. Все это происходит в мгновение ока, занимая не более 5 секунд от начала процедуры анализа.

Прибор был протестирован на образцах слюны как здоровых людей, так и пациентов с раком молочной железы, и показал многообещающие результаты в различении людей с заболеванием и без него, согласно исследованию. Этот метод экспресс-тестирования может произвести революцию в подходе к диагностике рака, сделав ее доступной и недорогой для всех людей, особенно в тех регионах мира, где передовые медицинские технологии недоступны, считает Сяо-Хсуан Ван, главный автор исследования.

Однако пока не стоит спешить и отменять следующую маммографию. Эта технология, какой бы многообещающей она ни была, все еще нуждается в одобрении со стороны таких органов здравоохранения, как FDA и аналогичных организаций по всему миру, прежде чем она станет широко доступной. Этот процесс утверждения гарантирует, что новые медицинские устройства будут безопасными и эффективными, прежде чем они появятся на рынке, но это может занять время.

Рак молочной железы остается одной из главных проблем здравоохранения во всем мире: ежегодно диагностируются миллионы новых случаев. Достижения в области скрининга и лечения позволили значительно улучшить показатели выживаемости, но болезнь продолжает поражать огромное количество людей. Инновации, подобные этому тесту, дают нам надежду на то, что в будущем появятся более простые и доступные методы обнаружения, которые могут спасти жизни миллионов людей благодаря ранней диагностике.

Ранее Фокус писал о том, что популярные витаминные добавки могут провоцировать развитие рака. Новое исследование проливает свет на обратную сторону приема витаминных добавок, отдельно отмечая смертельную опасность для людей, которые болеют раком.

Также Фокус писал о том, что обычный алкотестер способен выявить рак. Новый враг заболевания — это не очередной препарат, а то, что уже давно стало обыденной проверкой для нетрезвых водителей.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.