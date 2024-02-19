Зруйнував усю нервову систему: чим небезпечна нестача вітаміну В12

Дефіцит вітамінів є поширеною напастю в усьому світі, але, хоча ми звикли просто відмахуватися від нього, реальні наслідки постійної нестачі корисних речовин можуть бути жахливими.

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Вітамін B12 дедалі частіше стає предметом обговорення в суспільстві та науковому світі, і на це є важливі причини. Його дефіцит може призвести до того, що в один прекрасний день ми почнемо відчувати дивне оніміння в ногах або поколювання в руках. Усе це може перерости в серйозні проблеми з нервовою системою. Звучить досить тривожно, і саме це й сталося із 76-річною Елізабет, яка виявила в себе гостру нестачу вітаміну B12, від якої страждає й донині, пише GB News.

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B12 — справжній універсальний інструмент у нашому організмі. Він украй важливий для підтримки нервової системи, а без достатньої його кількості наше тіло починає виробляти ледачі еритроцити, які просто не зможуть виконувати свою роботу, що призведе до різного роду проблем і ускладнень.

Уперше Елізабет зрозуміла, що щось не так, коли відчула оніміння в ногах і дивне поколювання в руках. Це швидко переросло в біль і слабкість. Попри те, що зараз вона вживає добавки B12 і регулярно робить ін'єкції, через роки їй усе ще доводиться боротися з наслідками. Цей випадок — хрестоматійний приклад того, як дефіцит B12 може буквально зіпсувати нервову систему та призвести до таких симптомів як проблеми із зором, втрата пам'яті й навіть труднощі з ходьбою.

Страшно подумати, що близько шести відсотків людей в одній лише Великій Британії можуть мати справу з цим неочевидним і небезпечним дефіцитом, особливо якщо вчасно не звернути увагу на пошкодження нервової системи. Але не все так погано, і для більшості людей подібний дефіцит не стане вироком, він повністю виліковний. Залежно від того, що викликає його, вам можуть знадобитися уколи B12 або просто щоденні добавки. А якщо винна ваша дієта, то багаті на B12 продукти, як-от м'ясо, риба, молочні продукти та яйця, допоможуть вам підтримувати його рівень у нормі та повернутися до колишнього здорового життя.

Історія Елізабет — це нагадування про те, як важливо звертати увагу на те, що намагається повідомити нам наш організм, а головне — робити це вчасно. Така проста річ як нестача вітамінів може мати серйозні наслідки, якщо її ігнорувати. До того ж це заклик до того, щоб замислитися над тим, що ми кладемо собі в тарілку. Переконавшись, що ми отримуємо достатню кількість корисних речовин, включно з вітаміном B12, можна домогтися значних успіхів у збереженні здоров'я та підтримці нормальної роботи складних систем нашого організму, забезпечивши собі безтурботне майбутнє.

Раніше Фокус писав про реальну ефективність полівітамінів від серцевих захворювань. Для багатьох людей здається привабливим отримати з однієї капсули всі необхідні мінерали та вітаміни за раз, але, як зазначають експерти, це так не працює.

Також Фокус писав про те, що дефіцит вітаміну В12 і високий рівень фолієвої кислоти погіршує розвиток мозку. Фолієва кислота, яка використовується для лікування вроджених дефектів, насправді несе в собі небезпеку для розвитку плода. Такого страшного висновку вчені дійшли в новому дослідженні.