Банани виявилися корисними для людей із високим тиском: фрукт може ефективно його знижувати

Хоча найчастіше людям, які страждають від високого тиску, пропонують відмовитися від солі, нове дослідження вчених виявило, що вживання бананів приносить нам набагато більше користі.

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Недавнє дослідження вчених з'ясувало, що для боротьби з високим тиском не обов'язково відмовлятися від солі, достатньо просто з'їсти кілька бананів. Найчастіше людям, які страждають від подібних проблем, рекомендують обмежувати себе в прийомі тієї чи іншої їжі, тому ця наукова робота виділяється на тлі багатьох, пропонуючи нам, навпаки, звернути свій погляд на солодкий фрукт, пише The Telegraph.

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Учені вивчили дані масштабного дослідження під назвою "Дослідження замінників солі й інсульту". Під час цього проєкту протягом п'яти років дослідники спостерігали за майже 21 000 осіб у Китаї. Ці люди або вже переживали інсульт, або були старшими за 60 років і мали підвищений тиск. Тоді як половина з них продовжувала вживати звичну сіль, інша половина отримувала спеціальну суміш, у якій частину солі було замінено на калій.

Результати виявилися вельми цікавими. У тих, хто отримував трохи більше калію у свій раціон завдяки спеціальній суміші, показники артеріального тиску покращилися. У них також знижувався ризик розвитку інсульту й серцевих захворювань. Коли вчені проаналізували всі отримані дані, виявилося, що підвищення вмісту калію в організмі — це важливий елемент зміцнення здоров'я, на який припадає левова частка ефекту, що знижує тиск, ідеться в дослідженні.

Хоча ця наукова робота говорить про користь калію для нашого організму, реальність не поспішає прислухатися, адже величезна кількість людей у всьому світі не споживає достатню його кількість щодня. Рекомендована норма 3,5 грама на день не досягається більшістю людей, тоді як споживання солі зашкалює, каже авторка дослідження Поллі Хуанг.

Банани ж не є єдиним джерелом калію. Його можна знайти в шпинаті, солодкій картоплі, листовій зелені, бобових і горіхах. Проблема полягає в тому, що багато з цих багатих на калій продуктів втрачають свою силу, коли піддаються обробці, що робить банани одним із найкращих його джерел.

Уся ця ситуація з калієм і сіллю змусила деяких учених і зовсім замислитися про те, що настав час змінити офіційні рекомендації з контролю артеріального тиску. Зростає кількість експертів із усього світу, які пропонують включити туди збільшення споживання калію. Наразі в основному китайські та європейські дослідження підтверджують здатність калію знижувати кров'яний тиск.

Але не варто одразу ж поїдати величезну кількість бананів, адже надлишок калію теж може стати проблемою, хоча, щоб досягти такого рівня, вам доведеться добряче їх наїстися.

Учені вважають, що хоч скорочення споживання солі — це хороший крок до зміцнення здоров'я, підвищена увага до калію може дати більше користі нашому організму. А враховуючи, що високий тиск є серйозною проблемою, яка призводить до інсультів і серцевих захворювань, пошук простих і практичних способів тримати його під контролем — це дуже важливий аспект підтримання нашого загального стану.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося знайти метод лікування гіпертонії, що не вимагає приймати таблетки до кінця життя. Дослідники стверджують, що знайшли спосіб лікування найпоширенішого виду підвищеного кров'яного тиску.

Також Фокус писав про дієту, здатну знизити кров'яний тиск. Дослідники назвали дієту, яка здатна ефективно знизити високий кров'яний тиск і підтримувати його на рівні.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.