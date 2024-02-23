Незліченні останки людських тіл: учені дослідили печерний некрополь віком 7 тисяч років (фото)

Учені виявили, що деякі кістки 12 людей були навмисно змінені після смерті. Переломи та подряпини свідчать про спроби витягти кістковий мозок та інші тканини, можливо, для виготовлення знарядь праці або навіть для споживання кісткового мозку.

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У Каталонії на північному сході Іспанії археологи виявили масштабне місце поховання, яке датується від 7000 до 3000 років тому. Всередині печери Кова-Дельс-Сарагальс у місті Вімбоді-і-Поблет дослідники знайшли останки людей і тварин, а також доісторичні декоративні предмети, пише Ancient Origins.

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Ця печера тисячоліттями слугувала кладовищем і стала свідком поховання незліченної кількості людських тіл. Доктор Мігель Анхель Морено, доктор Хосеп Вальверду й Альфредо Суеста, дослідники з IPHES-CERCA, провели нещодавні розкопки, які дозволили отримати уявлення про еволюцію доісторичного суспільства, зокрема про ритуали смерті й поховання.

У цьому стародавньому місці поховання виявлено не лише людські останки, але й значну кількість кісток тварин, зокрема овець, кіз, свиней, корів, собак і коней — типових домашніх тварин у середземноморській доісторичній епосі.

Учені припускають, що неандертальці колись відвідували цю печеру. Неандертальці кочували по Євразії приблизно 40 000 років тому, і попередні дослідження показують, що доісторичні люди на Піренейському півострові часто використовували печери як місця поховання протягом тривалого часу.

Також у дослідженні в печері Куева-де-лос-Мармолес вивчалися маніпуляції з людськими кістками в печерному похованні, що охоплює тисячі років. Учені виявили, що деякі кістки 12 людей були навмисно змінені після смерті. Переломи та подряпини свідчать про спроби витягти кістковий мозок та інші тканини, можливо, для виготовлення знарядь праці або навіть для споживання кісткового мозку.

Переломи, подряпини та порізи на кістках сталися протягом першого року після смерті, що вказує на цілеспрямовані дії, здійснені після першого поховання. Це проливає світло на давні практики, пов'язані з маніпуляціями з людськими рештками, пропонуючи зазирнути в таємниці давніх часів.

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Однією з важливих знахідок стало відкриття доступу до Сала-Гран, що дозволило виявити нові археологічні шари. Тут виявлені скелетні рештки диких кіз, а також деревне вугілля та кістки, спалені понад 40 000 років тому.

Дослідники вважають, що ці рештки можуть бути першими свідченнями печерного поселення неандертальців у Мунтаньєс Прадес, що узгоджується з іншими важливими доісторичними місцями в цьому регіоні.

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