Змінюється все, включно з мозком: як 7 днів голодування перебудовують наш організм

Голодування — традиційний захід, до якого з багатьох релігійних і медичних причин вдаються люди в усьому світі. Нове дослідження вчених нарешті додало до цієї практики наукове обґрунтування.

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Під час нещодавнього дослідження, присвяченого користі голодування, вчені з усієї Європи зробили кілька незвичайних відкриттів. Вивчивши 12 здорових добровольців, які не їли протягом семи днів, вживаючи тільки воду, вони змогли зазирнути під капот нашого організму, щоб зрозуміти, що насправді відбувається, коли ми постимо, пише Study Finds.

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Використовуючи сучасні технології, дослідники відстежили зміни майже 3 000 білків у крові та з'ясували, що вже за кілька днів наш організм починає перемикатися з використання глюкози як джерела енергії на спалювання накопичених жирів. Це не тільки призводить до втрати ваги в середньому на 12,5 кілограма, а й спричиняє низку змін у різних органах, демонструючи вплив голодування не тільки на скидання кілограмів.

Дослідження, проведене спільно Лондонським університетом королеви Марії та Норвезькою школою спортивних наук, свідчить, що вже після трьох днів голодування відбуваються значні зміни в рівні білка в усьому організмі. Це свідчить про комплексну адаптацію організму до відсутності їжі, що дає змогу вченим припустити потенційну користь для здоров'я, що виходить за межі втрати ваги, включно з підтримкою здоров'я мозку. Отримані результати дають науковий фундамент віковій практиці голодування, показуючи, що його переваги не просто фольклор, а мають під собою підґрунтя, закладене в нашій біології.

Розуміючи молекулярні зміни, що відбуваються під час голодування, дослідники сподіваються розробити методи лікування, що імітують ці ефекти без необхідності постити. Це може відкрити нові можливості для терапевтичних втручань, допомагаючи лікувати або управляти різними проблемами зі здоров'ям без фізичного навантаження, пов'язаного з постом.

У міру того як ми продовжуємо вивчати складні взаємодії в нашому організмі, подібні дослідження висвітлюють шлях до розуміння того, як такі дієтичні практики, як голодування, можуть впливати на наше здоров'я значним і, при цьому, непомітним чином.

Раніше Фокус писав про те, що вчені відкрили зв'язок між голодом і втратою зору завдяки павукам-стрибунам. Дослідники виявили несподіваний зв'язок між павуками-стрибунами і віковим погіршенням зору у людей. Цей зв'язок може запропонувати новий напрямок для вивчення і лікування виснажливого захворювання.

Також Фокус писав про те, що голодування допомагає боротися з хворобою Альцгеймера. Нове дослідження показало несподіваний позитивний ефект від періодичного голодування, за наявності хвороби Альцгеймера, що нормалізує порушений сон.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.