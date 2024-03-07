Убереже від остеоартриту й ожиріння: кофеїн виявився ефективним засобом захисту

Кофеїн є популярним способом підбадьоритися зранку для мільйонів людей, але нещодавно вчені виявили, що, крім заряду бадьорості, він здатний давати нашому організму захист від небезпечних хвороб.

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Нещодавнє дослідження вчених виявило зв'язок між рівнем кофеїну в крові та зниженням ризику ожиріння і розвитку захворювань суглобів, таких як остеоартрит. Вчені з Імперського коледжу Лондона і Копенгагенського університету вивчили, як наш організм справляється з кофеїном, і виявили, що коли його циркуляція в крові може приносити набагато більше користі, ніж ми думали раніше. Вони вивчили генетичні фактори, що впливають на метаболізм кофеїну, і простежили його вплив на здоров'я, пише Medical News Today.

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У своєму дослідженні вчені використовували передові технології, які об'єднують і аналізують генетичні дані та дані про здоров'я тисяч людей, що дало змогу виявити нову користь кофеїну. Дослідники наголошують на важливій відмінності: важливим є не сам факт споживання кофеїну, а те, як наш організм переробляє і підтримує його рівень.

Остеоартрит — це поширене захворювання суглобів, яке виникає, коли захисний хрящ, що амортизує кінці кісток, з часом зношується. Це руйнування призводить до болю, скутості рухів і загального зниження рухливості в уражених суглобах, таких як коліна, стегна, руки та хребет. Це захворювання, як правило, розвивається повільно і погіршується з віком, впливаючи як на структуру, так і на функцію суглоба. Хоча від остеоартриту ще немає ліків, наявне лікування може допомогти впоратися з його симптомами.

Відмінною рисою цього дослідження був його методологічний підхід. Використовуючи генетику як інструмент для вивчення стану здоров'я, команда змогла обійти звичайні підводні камені обсерваційних досліджень. Це дало їм змогу точніше довести роль кофеїну в зниженні ризику розвитку деяких захворювань, показавши, що цей ефект безпосередньо пов'язаний з кофеїном, а не з іншими речовинами, що входять до складу кофеїновмісних напоїв.

Якщо ж говорити про дози кофеїну, які будуть корисні для захисту нашого організму, то тут є кілька нюансів. Хоча дослідження припускає потенційний захисний ефект кофеїну проти ожиріння і проблем із суглобами, воно також підкреслює, що індивідуальна реакція на кофеїн може сильно відрізнятися. Комусь може допомогти пара чашок кави на день, а комусь потрібно пам'ятати про те, як кофеїн впливає на його здоров'я і не ризикувати перевищенням рекомендованої індивідуальної дози. Головним висновком дослідження є факт того, що кофеїн, звичний для багатьох із нас, може чинити позитивний довгостроковий вплив на наше здоров'я, не тільки допомагаючи нам бути бадьорими й уважними. Але для того, щоб повністю зрозуміти, як найкраще використовувати ці переваги, вченим ще належить провести додаткові дослідження.

Раніше Фокус писав про те, чи справді кава заряджає нас енергією вранці. Дослідники попереджають, що ми, можливо, бажаємо від цього напою більше, ніж він міг би нам дати.

Також Фокус писав писав про користь перерви у вживанні кави. Дослідники розповіли, що може дати організму тимчасова пауза в прийомі кофеїну.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.