Їсти і не товстіти: наука розповіла про прості способи прискорення метаболізму

Наш метаболізм відповідає за багато процесів в організмі й одним із них є перетворення їжі на енергію, а якщо знати потрібні підходи, то його можна перетворити на чудовий інструмент регулювання ваги.

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Деякі люди здатні перекушувати цілими днями, але при цьому не набирають вагу. Причиною цього може бути прискорений метаболізм — спосіб нашого організму перетворювати те, що ми їмо і п'ємо, на енергію. Хоча наші гени мають велике значення для швидкості метаболізму, наші харчові звички також можуть зіграти свою роль у розгоні цього двигуна спалювання калорій, пише Knowridge.

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Є кілька простих, але ефективних способів прискорити метаболізм. Для цього чудово підійдуть продукти, багаті на білок, такі як курка, риба, тофу, боби та горіхи. Білки вимагають більше енергії для перетравлення, ніж жири і вуглеводи, а отже, організм спалює більше калорій, просто переробляючи ці продукти. Це не тільки прискорює метаболізм, а й допомагає швидше насититися, скорочуючи загальне споживання калорій, йдеться в дослідженнях.

Приправа до страв також може злегка підштовхнути метаболізм у потрібному напрямку. Капсаїцин, що міститься в перці чилі, може прискорити метаболізм одразу після їди. Хоча це і не панацея для схуднення, це просте й ефективне доповнення до страв для додаткового спалювання жиру. Не випускайте з уваги і важливість гідратації. Питна вода, особливо холодна, може дати тимчасовий поштовх вашому метаболізму, поки ваш організм працює над тим, щоб зігріти її.

Крім того, що ви їсте і п'єте, велику роль відіграє те, як ви рухаєтеся і відпочиваєте. Заняття високоінтенсивними інтервальними тренуваннями (ВІІТ) і вправами на зміцнення м'язів сприяють зростанню м'язової маси, що, своєю чергою, підтримує метаболізм на високому рівні навіть у стані спокою. І не економте на сні — недосипання може не тільки сповільнити метаболізм, а й зовсім зіпсувати апетит. І нарешті, занадто мале харчування може призвести до зворотного результату — уповільнення метаболізму, оскільки організм намагається зберегти енергію.

Для прискорення метаболізму потрібно не просто стежити за тим, що ви їсте, а вести повноцінний активний і здоровий спосіб життя, що передбачає збалансоване харчування, правильну гідратацію, регулярні фізичні вправи і хороший сон. Незважаючи на те, що результати можуть різнитися, включення цих методів у щоденний режим допоможе підтримувати метаболізм на належному рівні. Тільки пам'ятайте, що перш ніж щось змінювати у своєму житті, краще проконсультуватися з фахівцем.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.