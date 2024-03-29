Помийку бронзового століття: виявлено перше у світі відро для сміття, віком у 3000 років

Археологи виявили незвичайну знахідку, яка натякає на те, що розвиток і перероблення відходів зародилися в стародавніх суспільствах ще задовго до сучасної людини.

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В одному з місць поблизу Пітерборо, відомого як британські Помпеї, археологи натрапили на те, що могло бути першою версією відра для сміття в стародавньому світі. Ця реліквія віком 3 000 років, знайдена в каменоломні Муст Фарм у Віттлсі, була відром, зробленим із двох шматків дерева і наповненим зламаними металевими предметами, такими як сокири і кулі. Ці предмети були зібрані, щоб переплавити їх і дати їм друге життя, що натякає на далекоглядний підхід громади бронзової доби до проблеми відходів та їх переробки, пише BBC.

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Саме місце, досліджене Кембриджським археологічним загоном, дало змогу вченим отримати безпрецедентне уявлення про життя у 850 році до нашої ери. Після руйнівної пожежі, у воді та багнюці було виявлено залишки десяти круглих дерев'яних будинків, побудованих на палях, що дало змогу археологам припустити, що в поселенні мешкало 50-60 осіб. Цей застиглий у часі етап доісторичного життя, включно з несподіваною знахідкою примітивної практики перероблення відходів, кидає виклик нашим уявленням про спосіб життя стародавніх людей як про абсолютно чуже нам примітивне існування. За словами доктора Кріса Вейкфілда, археолога, який брав участь у відкритті, такі знахідки рідкісні і безцінні для розуміння повсякденного життя наших предків.

Значення Муст Фарм, як скарбниці решток стародавньої цивілізації, не обмежується лише даним, знайденим нещодавно, незвичайним артефактом. Це місце, яке називають "дивовижною капсулою часу", зберегло цілу низку предметів і споруд, що дають уявлення про співтовариство, яке процвітало за рахунок інновацій. Причина пожежі, що призвела до знищення поселення, досі залишається загадкою, але те, що залишилося, — це багата колекція артефактів і споруд, включно з єдиним відомим у Британії наметовим круглим поселенням бронзового століття та дивовижною кількістю скляного намиста, подібного до якого не зустрічалося в жодному іншому місці в усій країні.

Результати восьмирічних ретельних розкопок, проведених Кембриджським археологічним загоном, були опубліковані Інститутом археологічних досліджень Макдональда. Цей всеосяжний звіт розповідає сучасній людині про суспільство, яке багато в чому повторює наше власне, особливо в його підході до переробки відходів і винахідливості. Його автори виділяють важливу думку: прагнення до повторного використання та перепрофілювання — це не сучасна концепція, а вічний аспект людської винахідливості.

Раніше Фокус писав про виявлення археологами найдавніших останків людини. Відкриття скам'янілостей людини в печері Там Па Лінг, розташованій на півночі Лаосу, дало неоціненну інформацію про історію нашого виду. Ці стародавні останки, яким 68 000-86 000 років, ідентифіковані як Homo sapiens.

Також Фокус писав про виявлення екстраординарного динозавра, який є предком сучасних птахів. Дослідники вважають, що знайдені в Оксфордширі, Глостерширі та Дорсеті скам'янілості є першими в історії прикладами терізінозавра і троодонтида на території Британії.