Помойка бронзового века: обнаружено первое в мире мусорное ведро, возрастом в 3000 лет

Археологи обнаружили необычную находку, намекающую на то, что развитие и переработка отходов зародились в древних обществах еще задолго до современного человека.

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В одном из мест близ Питерборо, известного как британские Помпеи, археологи наткнулись на то, что могло быть первой версией мусорного ведра в древнем мире. Эта реликвия возрастом 3 000 лет, найденная в каменоломне Муст Фарм в Уиттлси, представляла собой ведро, сделанное из двух кусков дерева и наполненное сломанными металлическими предметами, такими как топоры и шары. Эти предметы были собраны, чтобы переплавить их и дать им вторую жизнь, что намекает на дальновидный подход общины бронзового века к проблеме отходов и их переработки, пишет BBC.

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Само место, исследованное Кембриджским археологическим отрядом, позволило ученым получить беспрецедентное представление о жизни в 850 году до нашей эры. После разрушительного пожара, в воде и грязи были обнаружены остатки десяти круглых деревянных домов, построенных на сваях, что позволило археологам предположить, что в поселении проживало 50-60 человек. Этот застывший во времени этап доисторической жизни, включая неожиданную находку примитивной практики переработки отходов, бросает вызов нашим представлениям об образе жизни древних людей как о совершенно чуждом нам примитивном существовании. По словам доктора Криса Уэйкфилда, археолога, участвовавшего в открытии, такие находки редки и бесценны для понимания повседневной жизни наших предков.

Значение Муст Фарм, как кладезя останков древней цивилизации, не ограничивается лишь данным, найденным недавно, необычным артефактом. Это место, которое называют "удивительной капсулой времени", сохранило целый ряд предметов и сооружений, дающих представление о сообществе, которое процветало за счет инноваций. Причина пожара, который привел к уничтожению поселения, до сих пор остается загадкой, но то, что осталось — это богатая коллекция артефактов и сооружений, включая единственное известное в Британии шатровое круглое поселение бронзового века и удивительное количество стеклянных бус, подобных которым не встречалось ни в одном другом месте во всей стране.

Результаты восьмилетних тщательных раскопок, проведенных Кембриджским археологическим отрядом, были опубликованы Институтом археологических исследований Макдональда. Этот всеобъемлющий отчет рассказывает современному человеку про общество, которое во многом повторяет наше собственное, особенно в его подходе к переработке отходов и изобретательности. Его авторы выделяют важную мысль: стремление к повторному использованию и перепрофилированию — это не современная концепция, а вечный аспект человеческой изобретательности.

Ранее Фокус писал об обнаружении археологами самых древних останков человека. Открытие окаменелостей человека в пещере Там Па Линг, расположенной на севере Лаоса, дало неоценимую информацию об истории нашего вида. Эти древние останки, которым 68 000–86 000 лет, идентифицированы как Homo sapiens.

Также Фокус писал об обнаружении экстраординарного динозавра, являющегося предком современных птиц. Исследователи считают, что найденные в Оксфордшире, Глостершире и Дорсете окаменелости являются первыми в истории примерами теризинозавра и троодонтида на территории Британии.