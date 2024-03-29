Поїдають усе на своєму шляху: маленькі їжачки почали тероризувати червонокнижну фауну

Крихітні звірята були завезені на віддалені острови для боротьби зі шкідниками, але покінчивши з ними вони самі приміряли на себе роль розбійників, почавши поїдати рідкісних птахів.

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Ще на початку 1970-х років комусь спала на думку ідея завести їжаків на Західних островах Шотландії, зокрема на Південному Вісті, для боротьби з надокучливими слимаками та равликами в місцевих садах. Минуло кілька десятиліть, і план використання цих колючих ссавців як природного засобу боротьби зі шкідниками обернувся серйозними проблемами. Їжачки, хоча й були чарівні та оспівані в дитячих казках, виявилися не настільки доброзичливими до місцевої фауни, перетворившись на дрібних бандитів. Вони почали поїдати яйця і пташенят птахів, що гніздяться на землі, і ці ситуації викликають серйозну стурбованість товариств охорони природи, пише BBC.

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Острови, де спочатку не було їжаків, є найважливішим середовищем існування для таких птахів, як лазоревки, кучеряві, чорнозобики і червонозобики. До середини 1980-х років було відзначено скорочення популяції цих птахів, що збіглося із загадковим зростанням чисельності їжаків у цій місцевості. Дослідження, проведені NatureScot у період з 2012 до 2014 року, показали, що в районах з високою чисельністю їжаків більше половини пташиних гнізд виявляються спустошеними. Це послужило приводом для заклику до дії, хоча початкову пропозицію про знищення їжаків було швидко відхилено після обурення громадськості.

Замість цього був прийнятий більш гуманний підхід в рамках проекту Uist Wader Project. У рамках цього проєкту, що є співпрацею між NatureScot і RSPB Scotland, їжаків виловили й переселили на материк після перевірки їхнього стану здоров'я та маркування. З 2001 року було переселено понад 2 000 їжаків, завдяки зусиллям груп порятунку диких тварин і волонтерів. Процес переселення охоплює цілу низку заходів, як-от нічні пошуки, використання собак-шукачів, встановлення пасток, а інколи й просте підбирання їжаків, коли вони завмирають при світлі ліхтаря.

NatureScot повідомляє, що проєкт виявився успішним у таких районах, як Норт-Віст, де значно скоротилася кількість цих хижаків. Однак в інших районах популяція їжаків зберігається, і агентство вже розглядає майбутні етапи проєкту.

Раніше Фокус писав про те, скільки тварин мешкало на Землі за всю її історію. Обчислити точну кількість усіх тварин, які коли-небудь жили на планеті, складно, але у вчених є приблизна оцінка.

Також Фокус писав про те, що в Китаї народилися рідкісні гігантські панди-близнюки. Понад 30 років знадобилося вченим, щоб зберегти цей вид — поява панд-близнюків дає надію на відновлення популяції.