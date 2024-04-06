Музика "під кайфом": 2000-річний наскальний малюнок зображає ритуал перуанских шаманів (фото)

У перуанських наскельних гравюрах можуть міститися ключі до шаманських ритуалів, пов'язаних із психоделічними речовинами, такими як аяхуаска. Шамани могли використовувати священні пісні та психоделічні видіння для контакту з духовним світом.

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У величезній прибережній пустелі Перу в провінції Кастілья знайшли скарбницю стародавнього мистецтва, викарбувану на вулканічних валунах. Торо-Муерто, колекція стародавніх петрогліфів, створених між 800 роками нашої ери та 1000 роками нашої ери, знаходиться в долині Махес, яка служила маршрутом між горами та узбережжям для доіспанського населення, оскільки це було єдине місце в пустелі з постійною вологістю через підземне джерело води, пише IFLScience.

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У пустельній ущелині це місце вкрите тисячами валунів, близько 2600 з яких мають давні гравюри. Фігури відрізняються за кольором від темно-коричневого, майже чорного до світло-сепії та кремово-білого, з різними зображеннями людей, зооморфних фігур, геометричних фігур та хрестів.

Серед цих загадкових малюнків — зображення танцюючих людських фігур, обрамлених зигзагоподібними лініями та геометричними візерунками. Нещодавні дослідження припускають, що вони можуть містити підказки про стародавні шаманські ритуали з використанням рослин, що змінюють свідомість.

Ці стародавні витвори мистецтва десятиліттями спантеличували експертів, адже вони не піддавалися конкретному тлумаченню. Однак новий аналіз пропонує захопливу теорію: ці абстрактні фігури можуть зображати пісні, які переносили учасників в інші виміри під час їхніх психоделічних ритуалів.

Приклади "danzantes" у Toro Muerto Фото: Tracings: Polish-Peruvian research team, compiled by J.Z. Wołoszyn/Cambridge Archaeological Journal/2024 (CC BY 4.0)

Петрогліфи Торо-Муерто вигравірувані глибоко у вулканічних породах за допомогою різних технік, однією з яких була техніка непрямого удару, коли використовують два інструменти, подібні до долота та молотка. Іншою технікою є вишкрібання.

Хоча попередні теорії припускали, що зигзаги представляють природні елементи, такі як змії, вода або блискавки, це нове дослідження пропонує інше пояснення. Проводячи паралелі з традиційним мистецтвом культури тукано в колумбійській Амазонії, дослідники припускають, що ці геометричні фігури можуть символізувати пісні, які звучали під час психоделічних ритуалів.

Описуючи малюнки в новому дослідженні, вчені пояснюють, що вони містять майже повне повторення зображень танцюючих людських фігур (відомих як danzantes), унікальних для регіону, і незвичайне скупчення геометричних візерунків, найчастіше у вигляді вертикальних зигзагоподібних, прямих і звивистих ліній різної ширини, іноді з крапками або колами.

У культурі тукано геометричні візерунки пов'язані з видіннями, викликаними аяхуаскою, галюциногенним напоєм, який вживали протягом багатьох поколінь для ритуалів. Антропологічні дослідження цих ритуалів виділяють важливість музики, зокрема icaros, яку співали шамани як засіб спілкування з богами і подорожі духовним світом.

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Цікаво, що дослідження значення зигзагів у творах мистецтва цієї культури показали, що тукано вбачали в них зображення пісень. Вони були невіддільною частиною ритуалу, яка також мала магічну силу і вважалася засобом перенесення до міфічного часу початку світу.

Інакше кажучи, в традиції тукано ці фігури зображують шаманську музику, яка зачаровує учасників ритуалу під дією аяхуаски, переносячи їх у "паралельний світ", в якому вони можуть відновити зв'язок з первісними богами своїх предків.

Хоча ця гіпотеза спекулятивною, вона проливає світло на культурне значення цих стародавніх творів мистецтва. Вони можуть бути не просто статичними малюнками, а вікнами у світ, де музика слугувала каналом між земним і духовним світами.

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