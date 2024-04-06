Музыка "под кайфом": 2000-летний наскальный рисунок изображает ритуал перуанских шаманов (фото)

В перуанских наскальных гравюрах могут содержаться ключи к шаманским ритуалам, связанным с психоделическими веществами, такими как аяхуаска. Шаманы могли использовать священные песни и психоделические видения для контакта с духовным миром.

Related video

В огромной прибрежной пустыне Перу в провинции Кастилья нашли сокровищницу древнего искусства, высеченную на вулканических валунах. Торо-Муэрто, коллекция древних петроглифов, созданных между 800 годами нашей эры и 1000 годами нашей эры, находится в долине Махес, которая служила маршрутом между горами и побережьем для доиспанского населения, поскольку это было единственное место в пустыне с постоянной влажностью из-за подземного источника воды, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В пустынном ущелье это место покрыто тысячами валунов, около 2600 из которых имеют древние гравюры. Фигуры отличаются по цвету от темно-коричневого, почти черного до светло-серого и кремово-белого, с различными изображениями людей, зооморфных фигур, геометрических фигур и крестов.

Среди этих загадочных рисунков — изображения танцующих человеческих фигур, обрамленных зигзагообразными линиями и геометрическими узорами. Недавние исследования предполагают, что они могут содержать подсказки о древних шаманских ритуалах с использованием растений, изменяющих сознание.

Эти древние произведения искусства десятилетиями озадачивали экспертов, ведь они не поддавались конкретному толкованию. Однако новый анализ предлагает увлекательную теорию: эти абстрактные фигуры могут изображать песни, которые переносили участников в другие измерения во время их психоделических ритуалов.

Примеры "danzantes" в Toro Muerto Фото: Tracings: Polish-Peruvian research team, compiled by J.Z. Wołoszyn/Cambridge Archaeological Journal/2024 (CC BY 4.0)

Петроглифы Торо-Муэрто выгравированы глубоко в вулканических породах с помощью различных техник, одной из которых была техника непрямого удара, когда используют два инструмента, подобные долоту и молотку. Другой техникой является выскабливание.

Хотя предыдущие теории предполагали, что зигзаги представляют природные элементы, такие как змеи, вода или молнии, это новое исследование предлагает другое объяснение. Проводя параллели с традиционным искусством культуры тукано в колумбийской Амазонии, исследователи предполагают, что эти геометрические фигуры могут символизировать песни, которые звучали во время психоделических ритуалов.

Описывая рисунки в новом исследовании, ученые объясняют, что они содержат почти полное повторение изображений танцующих человеческих фигур (известных как danzantes), уникальных для региона, и необычное скопление геометрических узоров, чаще всего в виде вертикальных зигзагообразных, прямых и извилистых линий различной ширины, иногда с точками или кругами.

В культуре тукано геометрические узоры связаны с видениями, вызванными аяхуаской, галлюциногенным напитком, который употребляли в течение многих поколений для ритуалов. Антропологические исследования этих ритуалов выделяют важность музыки, в частности icaros, которую пели шаманы как средство общения с богами и путешествия духовным миром.

Важно

Уникальный артефакт маори: ученые отреставрировали плащ из перьев исчезающей птицы (фото)

Интересно, что исследования значения зигзагов в произведениях искусства этой культуры показали, что тукано видели в них изображение песен. Они были неотъемлемой частью ритуала, которая также имела магическую силу и считалась средством переноса к мифическому времени начала мира.

Иначе говоря, в традиции тукано эти фигуры изображают шаманскую музыку, которая завораживает участников ритуала под действием аяхуаски, перенося их в "параллельный мир", в котором они могут восстановить связь с первобытными богами своих предков.

Хотя эта гипотеза спекулятивна, она проливает свет на культурное значение этих древних произведений искусства. Они могут быть не просто статичными рисунками, а окнами в мир, где музыка служила каналом между земным и духовным мирами.

Ранее Фокус писал о трагическом открытии, а именно как исчезла перуанская цивилизация культура Чавин.

А также мы рассказывали о таинственном сооружении времен Ахеменидов в Иране. Это уникальная находка, поскольку ее построили задолго до парфянского периода.