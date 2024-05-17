Гонщик пустки. Гігантський кальмар використовує "фари", щоб засліпити жертву (відео)

Дослідникам вдалося записати на відео, як тихоокеанський кальмар своїми величезними "фарами" сліпить жертву, перш ніж напасти на неї.

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Океан покриває понад 70% поверхні нашої планети, а його найглибші частини є домівкою для найбільших, найнезвичайніших і вельми хижих тварин. Наприклад, приблизно за 1000 метрів нижче поверхні, де умови близькі до непроглядної темряви, величезний "гонщик" буквально засліплює жертву "фарами" перш ніж атакувати, пише BBC.

Йдеться про величезних кальмарів Дана (Taningia danae), у яких є всі необхідні інструменти вищого хижака, що мешкає в океані, в тому числі й пара яскравих "фар", також відомих як фотофори — органи, що реагують на суміш речовин з киснем, випромінюючи світло. Фактично вони є класичним прикладом біолюмінесценції.

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У новому дослідженні команді з Університету Західної Австралії (UWA) щойно вдалося зняти приголомшливе відео, на якому видно рідкісного кальмара в режимі атаки під час дослідницького круїзу в Тихому океані.

За словами автора дослідження, професора Алана Джеймісона, більша частина знань, яку сьогодні має наука, на жаль, отримана внаслідок викидання на берег або коли кальмара випадково ловлять траловими сітками. Часом вченим щастить дістати кальмарів із вмісту шлунків китів. Однак усе це занадто мало розповідає про повсякденне життя кальмарів, а лише говорить про їхню біологію.

У новому дослідженні вченим вдалося зняти поведінку гігантського кальмара Дана в його природному середовищі існування. Відомо, що представники цього виду можуть досягати близько 2 метрів завдовжки, а також мають найбільші фотофори у тваринному світі — вони досягають розміру лимона.

Відео було знято камерами вільного падіння, прикріпленими до рами з наживкою, якою слугував шматок філе скумбрії. Автори дослідження зазначають, що камери "падали" в океан зі швидкістю близько 60 метрів на хвилину, коли їх атакував кальмар.

За словами співавтора дослідження, доктора Хізер Стюарт, на відео можна побачити, як мембрани, що вкривають фотофори, відкриваються і закриваються, щоб вмикати та вимикати світло. Внутрішня частина рук кальмара вкрита смертоносними гачками, і тепер ми можемо відносно уявити те, як бути його жертвою.

Раніше Фокус писав про те, що в океані спочиває стародавній вампір, який упав зі здобиччю в руках: занадто захопився трапезою.