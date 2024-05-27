Потрійний шквал небезпечних хвороб: як не захворіти одночасно на COVID-19, грип та РСВ

У сезон захворювань наш організм стикається з цілою низкою небезпечних вірусів, які кидають йому виклик. Однак існують випадки, звані "потрійним шквалом", коли низка небезпечних вірусів одночасно вражає наш організм, становлячи особливу загрозу.

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З кожним наближенням сезону вірусів люди по всьому світу стикаються з потенційним сплеском респіраторних захворювань. Так званий "потрійний шквал" — COVID-19, сезонний грип і респіраторно-синцитіальний вірус (РСВ), викликає серйозну заклопотаність у систем охорони здоров'я. Цей термін означає можливість одночасного зараження двома або навіть трьома з цих вірусів, хоча такі важкі випадки рідкісні. Хоча наразі частіше спостерігаються послідовні інфекції (один вірус слідує за іншим), це не зменшує всієї серйозності потрійного зараження і виклику, який це кидає нашому організму, пише The New Daily.

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Тріо цих інфекцій створюють неймовірне навантаження на системи охорони здоров'я по всьому світу. Так, в Австралії медичні працівники занепокоєні низьким рівнем вакцинації проти грипу і недостатньою кількістю щеплень від COVID-19. У результаті багато австралійців можуть захворіти хоча б на один із цих вірусів, а можливо, і на їхню сукупність. У першому кварталі 2024 року кількість випадків захворювання на COVID-19 утричі перевищувала кількість випадків захворювання на грип, а смертність була вчетверо вищою згідно з даними National Notifiable Diseases Surveillance System (NNDSS). Хоча РСВ менш смертоносний, він становить серйозну небезпеку для маленьких дітей, літніх людей і тих, у кого є проблеми з легенями.

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У дослідженні, опублікованому у Frontiers in Public Health, вивчали частоту коінфекцій COVID-19, грипу та РСВ протягом сезонів 2018-2023 років. На початку пандемії COVID-19 випадки захворювання на грип A/B і РСВ значно знизилися у 2020 році порівняно з 2019 роком. Однак у 2021 році ці віруси знову почали з'являтися, хоча і зі зміненою сезонністю. Пік захворюваності на РСВ зазвичай припадає на початок осені та зими, проте навесні та влітку 2021 року, а також наприкінці літа 2022 року показники позитивних результатів були вищими. Грип А, який зазвичай досягає піку на початку-середині зими, збільшив кількість позитивних результатів наприкінці 2021 року і знову в середині та наприкінці 2022 року. Рівень захворюваності на грип B залишався низьким протягом усієї пандемії, з невеликим підйомом у середині 2023 року. Примітно, що пік захворюваності на ці респіраторні патогени не був одночасним, і ця тенденція була більш виражена під час аналізу показників позитивності залежно від віку.

Для тих, хто почувається погано, дуже важливо виявити подібні захворювання заздалегідь. Швидкі тести на антиген (БТА), доступні в аптеках, тепер дають змогу відрізнити грип від COVID-19. Також доступні комбіновані БТА-тести на коронавірус і грип А і В. Лікарями настійно рекомендується проводити вакцинацію та ревакцинацію проти грипу та COVID-19. Тим, хто здоровий, слід дотримуватися правил особистої гігієни, ізолювати хворих членів сім'ї та носити маски в місцях скупчення людей.

Хоча наявні тести з точністю можуть визначити це тріо небезпечних захворювань, низка поширених симптомів може дати підказку про їхню наявність заздалегідь:

Симптоми РСВ

Легкі застудні симптоми

Невелика лихоманка

Біль у горлі

Головний біль

Нежить і закладеність носа

Бронхіоліт (кашель, хрипи, утруднене дихання)

Пневмонія (у маленьких дітей)

Симптоми грипу

Раптова висока температура (38°C і вище)

Сухий кашель

Болі в тілі (особливо в голові, попереку, ногах)

Сильна слабкість і втома

Озноб

Біль за очима

Втрата апетиту

Біль у горлі

Нежить або закладеність носа

Симптоми COVID-19

Нежить

Біль у горлі

Кашель

Задишка

Лихоманка, озноб або пітливість

Найкращий спосіб убезпечити себе від захворювання на одну або одразу всіма цими хворобами — активно слідкувати за своїм здоров'ям, хоч би як банально це звучало. Це включає в себе своєчасну вакцинацію, дотримання правил гігієни та проведення БТА-тестів за появи симптомів, а також підтримання свого загального здоров'я за допомогою правильного харчування та заняття різними вправами. Обережність і готовність можуть значно знизити ризик важких захворювань та їхнього ще більш небезпечного злиття воєдино.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.