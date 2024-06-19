"Близнюк" Марса на Землі: у найбільш негостинному місці на планеті помітили химерну істоту

Під час глибоководного занурення, на глибині близько 3000 метрів під водою вчені виявили химерну морську свиню.

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Океан покриває понад 70% поверхні планети і є домівкою для мільйонів різних тварин. Деякі з них настільки незвичайні, що призвичаїлися жити в найглибших і негостинних умовах на глибині в кілька тисяч метрів, пише IFLScience.

У новій експедиції під час занурення в западину Атакама — формацію завглибшки 8000 метрів, що тягнеться вздовж Перу та Чилі, — науковці виявили найглибші холодні виходи в Чилі на глибині 2 836 метрів. Під час занурення дослідники з Інституту океану Шмідта використовували науково-дослідне судно "Фалькор".

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На дні океану зустрічаються холодні просочування — області, де вуглеводні, зокрема метан, утворюють бульбашки на дні океану. Як правило, що більша глибина, то важче знайти ці ділянки — у новому дослідженні вченим знадобилося понад 12 годин, щоб виявити їх.

Дані вказують на те, що вчені натрапили на виходи метану, які, як відомо, відбуваються вздовж зон субдукції, де стикаються дві тектонічні плити. Дослідникам відомо, що метан насправді може бути чудовим ресурсом для життя глибоководних тварин, як-от молюски, присадкуваті омари й трубчасті черв'яки, оскільки газ живить бактерії, які становлять частину раціону цих організмів.

За словами керівника експедиції, доктора Лорен Сейлер зі Стоктонського університету, мікроби, що мешкають у подібних глибоководних областях, володіють дивовижними стратегіями виробництва їжі, які не потребують сонячного світла. Якщо говорити про всю планету, життя без сонячного світла чуже більшості живих організмів на Землі, а тому розуміння формування життя в найглибших точках океану настільки важливе для вчених. Дослідники вважають, що вивчення цих процесів дасть нам змогу пролити світло на те, як життя сформувалося на планеті мільярди років тому, коли вона була не настільки привітна для життя.

Під час занурення 681 на морському дні зафіксовано вихід метану Фото: Schmidt Ocean Institute

Вчені вважають, що в найглибших точках океану саме бактерії відіграють важливу роль, оскільки сонячне світло просто не може досягти морського дна. Як наслідок, тварини, що мешкають тут, становлять особливий інтерес для астробіологів, які намагаються зрозуміти, як життя може розвиватися в позаземних середовищах проживання, що не відповідають нашим встановленим критеріям того, що потрібно життю для процвітання.

За словами співавтора дослідження, доктора Армандо Асуа-Бустоса з Центру астробіології, пустеля Атакама — відома вченим аналогова модель Марса на Землі. Вона містить важливу інформацію про те, як життя, якщо йому колись вдасться сформуватися на Червоній планеті, зможе адаптуватися до поверхні, що дедалі більше висихає.

Автори дослідження сподіваються, що інформація, зібрана в жолобі Атакама, надалі допоможе в пошуку біосигнатур, якщо вченим врешті-решт вдасться вивчити океани на Сатурні і Юпітері. Загалом під час занурення вчені відібрали близько 70 примірників, серед яких виявилися нові види, стародавні скам'янілості, а також химерна морська свиня — один із найдивніших глибоководних морських огірків, які снують дном в одній із найглибших точок океану.

Раніше Фокус писав про те, що вищий хижак, про якого ніхто не знав, роками переховувався в океані: вчені відкрили новий вид.