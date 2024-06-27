Інопланетянин із Йохо. Знайдено останки віком 500 років із шипами та придатками, що крутяться (фото)

Дослідники виявили скам'янілості інопланетної морської істоти з довгим тілом і шипами, яка жила близько 500 років тому в Канаді.

Related video

Загадкову істоту, названу лобоподіями, було виявлено серед 10 000 скам'янілостей, знайдених у тюльпанових заростях у національному парку Йохо в Канаді ще 1983 року. Досі вона залишилася невпізнаною, пише Daily Mail.

Відомо, що істота мала довге тіло і короткі придатки, вкриті шипами із заднього боку і чимось схожим на пір'я з переднього боку. Науці досі невідомо, як ці морські істоти розвивалися протягом тисячоліть, але вважають, що вони були змушені рости та розвиватися в міру того, як на поверхні планети збільшувалася кількість кисню.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відтоді, як було виявлено скам'янілості, минуло понад 40 років, і за цей час команда з Королівського музею Онтаріо змогла ідентифікувати 50 нових видів, один з яких мав форму тюльпана — на честь цього виду і було названо місце, де було виявлено всі 10 000 скам'янілостей.

Дослідники вперше виявили це місце скам'янілостей (на фото) 1983 року і відтоді ідентифікували понад 50 нових видів Фото: Journal of Systematic Palaeontology

Учені також описали істоту інопланетного виду, названу лобоподіями або entothyreos synnaustrus. Передбачається, що в довжину цей вид досягав близько 5 сантиметрів і мав 11 придатків. Відомо, що половина цих придатків були довгими та тонкими, тоді як решта — товстішими й мали конусоподібну форму. Довгі придатки істоти були вкриті короткими шипами.

Передбачається, що різні частини загадкової істоти використовувалися для виконання різних функцій, подібно до того, як це відбувається у членистоногих, наприклад, комах, павуків або ракоподібних. Задні кінцівки, ймовірно, слугували для захисту, тоді як довші придатки, ймовірно, допомагали підняти тіло лобоподії.

Команда вважає, що дивна істота використовувала суспензійну годівлю: захоплювала і проковтувала частинки їжі, що зависли у воді, наприклад, фітопланктон, зоопланктон або бактерії. Учені досі не знають, коли саме виник цей вид, але припускають, що це могло статися внаслідок кембрійського вибуху, що стався близько 530 мільйонів років тому.

Лобоподій, також званий entothyreos synnaustrus, мав довжину близько двох дюймів і мав 11 лобоподів або придатків Фото: Journal of Systematic Palaeontology

Досі невідомо, що саме спричинило цей вибух розвитку життя на Землі, але деякі вчені вважають, що підвищення рівня кисню, ймовірно, дало змогу сформуватися більшим і складнішим тваринам, таким як лобоподії.

Після вибуху у тварин почав розвиватися зір і ноги, а також з'явилися відносини хижак-жертва. Останні, ймовірно, розвинулися внаслідок збільшеної конкуренції за ресурси та здобич. За словами наукового співробітника Музею природної історії в Лондоні, доктора Грега Еджкомба, саме після кембрійського вибуху в літописі скам'янілостей уперше з'являються більшість із кількох десятків основних структур тіла тварин.

Раніше Фокус писав про те, що в океані знайдено нову "вогняну" морську істоту: зі щупальцями й гострими зубами.