Продовжити життя: дослідження показало, як уникнути ракових пухлин

Американське онкологічне товариство оголосило цікаві результати дослідження. Майже половину випадків захворюваності на рак можна уникнути.

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Нещодавнє дослідження Американського онкологічного товариства показало, що майже 40 % усіх випадків захворювання на рак і майже половини смертей від нього можна уникнути, якщо вести більш здоровий спосіб життя. У дослідженні розглядалися 30 видів раку і 18 модифікованих факторів ризику, таких як куріння й ожиріння, пише abcNEWS.

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Куріння сигарет залишається головним фактором ризику, на нього припадає близько 20 % усіх випадків раку і 30 % смертей від нього. Дані, отримані 2019 року, засвідчили, що фактори, пов'язані зі способом життя, пов'язані з більш ніж 700 000 нових випадків захворювання на рак і більш ніж 262 000 смертей серед дорослих у віці 30 років і старше. До 2021 року тільки в США буде зареєстровано близько 1,8 мільйона нових випадків захворювання на рак.

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Дослідники виділили сім ключових чинників способу життя, виявлених під час дослідження, які роблять значний внесок у ризик розвитку раку:

Куріння

Як нинішні, так і колишні курці, а також ті, хто піддається пасивному палінню, схильні до вищого ризику розвитку раку. Куріння пов'язане приблизно з 12 видами раку, включно з раком легенів, порожнини рота і сечового міхура. CDC підкреслює, що відмова від куріння може вдвічі знизити ризик розвитку раку порожнини рота, горла, легенів або голосового апарату протягом 20 років.

Вага тіла

Надмірна вага пов'язана з 13 видами раку, що становить 40 % від усіх щорічних діагнозів раку в США. Підтримка здорової ваги може значно знизити ці ризики. CDC рекомендує використовувати індекс маси тіла (ІМТ), щоб визначити, чи відповідає людина здоровій вазі.

Вживання алкоголю

Помірне вживання алкоголю — це не більше семи напоїв на тиждень для жінок і 14 для чоловіків. Однак рясне пиття значно підвищує ризик розвитку раку. Одним напоєм зазвичай вважається 5 унцій вина або 1,5 унції міцного алкоголю.

Неправильне харчування

Дієти з високим вмістом червоного і переробленого м'яса та низьким вмістом фруктів, овочів, клітковини і кальцію підвищують ризик розвитку раку. Міністерство сільського господарства США пропонує збалансовану дієту, що включає пісні білки, велику кількість фруктів, овочів і цільного зерна, а також обмежену кількість цукрів і жирів.

Відсутність фізичних вправ

Фізична неактивність — ще один фактор ризику розвитку раку. Рекомендації з фізичної активності для американців рекомендують 150-300 хвилин помірної активності або 75-150 хвилин енергійної активності на тиждень, а також заняття, що зміцнюють м'язи, двічі на тиждень.

Пропущені скринінги на рак

Регулярні обстеження мають вирішальне значення для раннього виявлення раку. Цільова група з профілактичних послуг США рекомендує жінкам проходити обстеження на рак грудей раз на два роки, починаючи з 40 років, а на колоректальний рак — з 45 до 75 років.

Сонячне опромінення

Постійне використання сонцезахисного крему може знизити ризик розвитку меланоми приблизно на 70 %. Американська академія дерматології рекомендує використовувати сонцезахисний крем з SPF 30 або вище, наносити його повторно кожні дві години, а також після купання.

Прийняття більш здорового способу життя і дотримання цих профілактичних заходів може істотно знизити ризик розвитку раку і поліпшити загальний стан здоров'я.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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