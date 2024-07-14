Допоможе згадати все: вчені виявили новий унікальний спосіб відновлення пам'яті

У гонитві за відновленням втрачених спогадів нам часто доводиться звертатися за складною медичною допомогою. Однак учені вважають, що один з ефективних способів повернення в минуле лежить у нас під носом, у наших тарілках.

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Ностальгія, спричинена їжею, явище, коли певні харчові продукти або напої викликають спогади про минуле, — може суттєво впливати на наш настрій і психічне здоров'я. І цілком можливо, що саме завдяки стимуляції подібних відчуттів ми зможемо повертати собі втрачені спогади в майбутньому, не вдаючись до складних медичних процедур, пише Inverse.

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Дослідники дійшли висновку, що така ностальгія, яка виникла ще 1688 року, коли швейцарський студент-медик Йоганнес Хоффер уперше дав їй назву, є універсальним явищем, що зачіпає багато аспектів нашого стану. Вона охоплює сентиментальну тугу за минулими моментами, як щасливими, так і сумними, і може позитивно впливати на здоров'я, покращуючи настрій і зміцнюючи соціальні зв'язки.

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Однак вона також може викликати почуття самотності, якщо спогади пов'язані з втратою або незадоволеністю. Ностальгія зачіпає ділянки мозку, пов'язані з обробкою винагороди, які беруть участь у пошуку та отриманні приємних відчуттів, що може пояснити позитивні відчуття, які вона може викликати, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Social Cognitive and Affective Neuroscinece. І навпаки, вона може активувати такі ділянки, як мигдалина і префронтальна кора, пов'язані з емоційним опрацюванням та інтеграцією пам'яті, що призводить до почуття смутку або самотності при негативних спогадах. Існують різні тригери для ностальгії, включно з розмовами з близькими, унікальними предметами, музикою, телешоу, зустрічами випускників, соціальними мережами та ювілеями.

Їжа і напої — особливо сильні тригери, оскільки вони задіюють безліч почуттів, таких як смак, запах, текстура, зір і звук. Нюх, тісно пов'язаний з лімбічною системою, що відповідає за емоції та пам'ять, робить спогади про їжу особливо яскравими та емоційно насиченими. Розуміння ностальгії, спричиненої їжею, може дати уявлення про те, як сенсорні відчуття та емоції переплітаються зі спогадами та ідентичністю.

Таке розуміння цих процесів потенційно корисне в терапевтичних цілях, наприклад, щоб допомогти людям з деменцією відновити втрачені спогади або допомогти їм переосмислити негативний досвід, пов'язаний з їжею. Наприклад, позитивний досвід, пов'язаний з їжею, яка колись викликала негативні асоціації, може допомогти подолати відразу до неї у дорослих.

У нещодавньому дослідженні вісьмох австралійців опитали про свій досвід ностальгії, викликаної їжею, та її вплив на їхній настрій. Вони розповіли, що використовують ностальгічні продукти для маніпулювання своїм настроєм, причому як тригери зазвичай виступають домашня їжа, улюблені страви дитинства, культурна їжа і святкові частування. Один з учасників відзначив "цілющі властивості" ностальгічної їжі для психічного благополуччя, а інший висловив щастя і вдячність за позитивні спогади, пов'язані з певними продуктами харчування.

Наукові дані про ностальгію, викликану їжею, можуть допомогти в розробці нових терапевтичних стратегій для лікування багатьох станів, пов'язаних із частою втратою пам'яті. Для тих, хто почувається пригніченим, звернення до улюбленої їжі може стати тим самим поштовхом, який необхідний для поліпшення настрою.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.