Пиво врятує планету: вчені залучають пивоварів для створення засобів гігієни майбутнього

На тлі частої загибелі великої кількості тварин в усьому світі, через різні забруднення, вчені вирішили шукати чистіші альтернативи деяким інгредієнтам засобів гігієни. На їхній подив, вони знайшли перспективну заміну в надрах звичайних пивоварень.

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Пластикові мікробісери, широко поширені в засобах особистої гігієни з початку 1990-х до кінця 2010-х років, стали причиною серйозних екологічних проблем через їхню нездатність фільтруватися очисними спорудами. Ці крихітні частинки, розміром менші за кунжутне насіння, скупчуються в океанах і річках, становлячи серйозну загрозу для тварин. Щоб боротися з цією проблемою, вчені придумали унікальну альтернативу цим шкідливим частинкам, засновану на відходах від пивоваріння, пише The Conversation.

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Усвідомлення згубного впливу цих пластикових відходів на навколишнє середовище призвело до заборони в багатьох країнах, що дало змогу поступово вивести мікробісер зі складу гігієнічних засобів, звільнивши місце для екологічно чистих альтернатив, які, як і раніше, забезпечують глибоке очищення без шкоди для природи.

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Останнє дослідження, опубліковане в журналі Journal of Polymer Science, показало потенціал використання біовідходів як альтернативи синтетичним пластикам у цих продуктах. Відпрацьоване зерно пивоварів (ВЗП), побічний продукт виробництва пива, має вигляд в очах вчених досить перспективної заміни. Відпрацьоване зерно, яке є економічно ефективним і численним, традиційно використовується для виробництва кормів для тварин, біогазу, компосту та добрив.

Останнім часом його стали використовувати як багатий білками і клітковиною інгредієнт у таких продуктах харчування, як крекери, хлібці та печиво. Целюлоза, що міститься в ОЗП, особливо цінна для створення стійких відлущувальних мікробідів. Целюлоза, основний компонент клітинних стінок рослин, стійка до більшості розчинників, що робить її довговічною і придатною для різних застосувань.

Традиційні методи переробки целюлози включають в себе просту хімічну процедуру перетворення дерев на матеріали на основі целюлози шляхом валки, обкоркування, подрібнення, варіння і відбілювання. Однак гідроксид натрію, розчинений у воді, пропонує більш екологічний варіант перетворення целюлози на мікробісер за рахунок простої реакції нейтралізації. Експерименти показали, що ОЗП може бути ефективно використаний для виробництва целюлозних мікробісерів, заявив автор дослідження, професор Себастьєн Кардинал з Університету Квебека в Рімускі.

Процес включає в себе розчинення целюлози ОЗП у розчині гідроксиду натрію, точно налаштованому на певну температуру і концентрацію, а потім нейтралізацію в кислотній ванні з утворенням твердих сферичних мікробусинок. Мікробісер на основі ОЗП не тільки відповідає, а й перевершує за своїми характеристиками звичайний пластиковий мікробісер у засобах особистої гігієни, пропонуючи міцну, стабільну та екологічно безпечну альтернативу.

Перетворення відходів пивоварного виробництва на відлущувальний мікробісер — це крок до більш стійкого майбутнього, що демонструє потенціал відходів у створенні екологічних і важливих для нашого майбутнього рішень. Ця інновація підкреслює важливість постійних досліджень і творчого підходу до пошуку нових способів використання біовідходів, стимулюючи подальші дослідження в галузі скорочення нашого екологічного сліду.

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