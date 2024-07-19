Основна розвага публіки: археологи зробили неочікуване відкриття в давньоримському місті

Досліджуючи стародавнє місто Ірунья-Велея, засноване у VIII столітті до н. е., археологи виявили залишки давньоримських споруд. Учені не тільки знайшли цілі міські райони, а й цирк, який вміщував тисячі глядачів.

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У давньоримському місті Ірунья-Велея, Іспанія, археологи виявили стародавній цирк та недосліджені міські райони. Для цього вчені використали передові технології, такі як аерофотозйомка та лазерне виявлення і визначення дальності (LiDAR), пише Heritage Daily.

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Дослідження, проведене командою ARKIKUS, виявило залишки римського цирку, великого майданчика, що використовувався переважно для перегонів на колісницях. Цей стародавній вид спорту був основною публічною розвагою і відігравав важливу роль у різних релігійних фестивалях.

Цирк в Ірунья-Велеї вміщував до 5 000 глядачів та мав 280 метрів у довжину і 72 метри в ширину, що свідчить про значущість міста за часів Римської імперії. Крім того, дослідження виявили римську систему вулиць, будівлі з портиками та лінійну ділянку, що окреслює давній дорожній маршрут.

Хоча популярність перегонів пішла на спад після падіння Риму, а останні відомі перегони відбулися у 549 році нашої ери, їхня історична важливість залишається незаперечною. Виявлення цього цирку, одного з небагатьох відомих на півночі Піренейського півострова, демонструє важливість Ірунья-Велеї у давньоримському світі.

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Це археологічне відкриття дає цінну інформацію про інфраструктуру та суспільне життя римської Ірунья-Велеї, демонструючи стратегічне та культурне значення міста.

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