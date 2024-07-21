Унікальний підхід для кожного: вчені виявили ключ до підняття ефективності вправ

Потреба у фізичних вправах у різних людей сильно різниться через вплив кількох чинників.

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Типи будови людського тіла вивчені досить давно, але дослідники задавалися питанням, чому деякі люди більше схильні до силових навантажень, а іншим краще підходить звичайний біг. Кілька наукових команд зробили висновки щодо такої різниці, пише Science Focus.

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Люди з вищим рівнем базового метаболізму швидше спалюють калорії в стані спокою Фото: odditycentral

Генетика

Генетична мінливість відіграє значну роль, визначаючи реакцію людини на фізичні навантаження через зміни у складі м'язових волокон, метаболізмі та серцево-судинних можливостях. Ці генетичні відмінності означають, що одні люди від природи більш пристосовані до занять на витривалість, а інші — до силових вправ.

Швидкість метаболізму

Ще один найважливіший фактор — швидкість метаболізму, яка варіюється під впливом генетики та фізіології. Люди з вищим рівнем базового метаболізму швидше спалюють калорії в стані спокою, що впливає на їхні енерговитрати під час тренувань. Ця різниця впливає на тип та інтенсивність тренувань, необхідних для ефективного управління вагою та підтримки фізичної форми.

Більша кількість м'язової маси визначає силу та витривалість Фото: Getty Images

Склад тіла

Склад тіла також впливає на те, як людина реагує на фізичні навантаження. Люди з вищим відсотком сухої м'язової маси можуть демонструвати вищі показники сили та витривалості порівняно з тими, хто має вищий відсоток жиру в організмі.

Вік

З віком потреби у фізичних вправах змінюються. Дітям і підліткам потрібні вправи, що сприяють зростанню і розвитку, в той час як дорослі та літні люди більше уваги приділяють підтримці щільності кісткової тканини і функціональних здібностей.

Особисті цілі

Особисті цілі та уподобання багато в чому визначають режим тренувань. Не всі прагнуть стати швидшими або сильнішими; багато хто підлаштовує свої плани тренувань під особисті цілі, такі як зниження ваги, набір м'язової маси або загальне самопочуття. Перевага одиночних тренувань порівняно з груповими заняттями також впливає на звичку займатися спортом.

Фізична активність, без урахування вправ, також є гарною підмогою для розуміння активності людини Фото: Budmir Jevtic/Shutterstock

Рівень позатренувальної активності

Крім структурованих тренувань, на загальну потребу у вправах впливає рівень активності між заняттями. Наприклад, людям із фізично важкою роботою може знадобитися менше структурованих вправ порівняно з тими, хто веде сидячий спосіб життя. Періоди відновлення є не менш важливими, оскільки приріст сил відбувається під час відпочинку, а час відновлення в різних людей різний навіть після виконання одного й того самого тренування.

Психологія

Психологічні чинники, включно з мотивацією, рівнем стресу і психічним здоров'ям, також впливають на вподобання і прихильність до фізичних вправ. Визнання і прийняття цих відмінностей необхідне для створення ефективних і стійких програм тренувань, що відповідають індивідуальним потребам.

На додаток до цього списку слід зазначити, що деякі компанії пропонують генетичні тести, на визначення своєї схильності до різних видів навантаження. Крім цього, розуміння кількості різних м'язових волокон також дає змогу визначити найкращий тип навантаження для кожної окремої людини. Велику допомогу надають пристрої, які відстежують базову швидкість метаболізму і загальний рівень активності, надаючи персоналізовані дані для точного налаштування режиму тренувань: наприклад фітнес-браслети, пульсометри або натільні датчики.

Раніше Фокус писав про ефективну альтернативу аеробіці. Підтримка здоров'я серця є важливим фактором для мільйонів людей, але крім популярної аеробіки існують і кардинально відмінні в підході, але не менш корисні анаеробні вправи.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.