Хибні думки, що ставлять під загрозу майбутнє: вчені розвіяли 8 популярних міфів про вагітність

Рішення зачати дитину саме по собі є не миттєвим поривом для мільярдів людей, що ще більше поглиблюють різноманітні неправдиві твердження і популярні "страшилки". Вчені вирішили раз і назавжди розділити правду і брехню серед популярних думок щодо вагітності, безпліддя та ЕКЗ.

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Проблеми безпліддя в сучасному світі стають дедалі поширенішими. Цю тенденцію підкреслює останній звіт Управління із запліднення та ембріології людини (HFEA), в якому йдеться про зростання кількості людей, що звертаються за послугами з лікування безпліддя, наприклад ЕКЗ. Однак шлях до батьківства часто затьмарюється широко поширеною дезінформацією. Ось вісім поширених міфів про безпліддя, які прояснюють і розвінчують неправильні уявлення, пише iNews.

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Незважаючи на невтішні прогнози звіту, що розкриває масштаб проблеми, з деякими її факторами та причинами можна боротися за допомогою звичайної обізнаності. Так, наука вирішила раз і назавжди поставити крапку в питаннях правдивості найпоширеніших тверджень, що стосуються вагітності:

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Жінки занадто довго чекають, щоб почати ЕКЗ? Середній вік жінок, які приступають до ЕКЗ, збільшився до трохи більше 35 років. Хоча з віком показники успішності ЕКЗ знижуються, ми не беремо до уваги кілька важливих факторів. За словами Клер Еттінгхаузен з HFEA, багато жінок стикаються з тривалим очікуванням процедури або не можуть дозволити собі приватні витрати на лікування, які часто досягають шестизначних чисел за цикл. Тільки жінки повинні враховувати свій біологічний годинник. Хоча добре відомо, що жіноча фертильність знижується з віком, чоловіча фертильність також знижується, починаючи з середини 40-річчя. Літні чоловіки частіше стикаються з викиднями у партнерок. Професор Тім Чайлд з Оксфордського університету зазначає, що обізнаність про проблеми чоловічої фертильності значно нижча, ніж про проблеми жіночої фертильності. Безпліддя зазвичай пов'язане з проблемами на боці жінки? Проблеми з фертильністю з однаковою ймовірністю можуть бути спричинені як чоловічими, так і жіночими чинниками. Тестування часто показує, що третина випадків безпліддя пов'язана з жіночими проблемами, ще третина — з чоловічими, такими як низька кількість сперматозоїдів або погана рухливість сперматозоїдів, а решта випадків не мають пояснення. Еттінгаузен наголошує на важливості тестування обох партнерів у гетеросексуальних парах. Заморожування яйцеклітин не варте того? Заморожування яйцеклітин традиційно використовувалося для жінок, які проходять лікування від раку, але нині найчастіше застосовується з особистих причин. Недавнє дослідження засвідчило, що відсоток успіху ЕКЗ з використанням заморожених яйцеклітин майже такий самий, як і зі свіжими. Після заморожування яйцеклітин 26% перенесених ембріонів народжуються живими порівняно з 31% під час стандартного ЕКЗ, що свідчить про значне поліпшення методики, як зазначив професор Нік Маклон з Лондонської жіночої клініки. Викидні рідкісні й спричинені чимось, що зробила жінка. Викидні трапляються частіше, ніж вважалося раніше, і відбуваються приблизно за однієї з чотирьох вагітностей. Більшість викиднів на ранніх термінах пов'язана з генетичними помилками плода, а не з діями жінки. Торішнє дослідження, опубліковане в журналі Nature Medicine, показало, що понад дві третини ранніх викиднів відбуваються через генетичні проблеми, розвіявши міфи про те, що в цьому зазвичай винен вибір способу життя. Безпліддя спричиняється стресом? Всупереч поширеній думці, існує мало доказів, що пов'язують стрес із безпліддям під час природного зачаття. Огляд 14 досліджень ЕКЗ не виявив істотного впливу стресу на показники успіху. Однак стрес, пов'язаний із самим процесом ЕКЗ, може відштовхнути пари від продовження лікування, на що звернув увагу професор Чайлд. Секс потрібно підбирати за часом "фертильного вікна"? Незважаючи на акцент на підборі часу для сексу за "фертильним вікном", більшість досліджень не виявили істотної переваги використання гормональних тестів або застосунків для відстеження фертильності порівняно зі звичайним статевим актом. Професор Чайлд рекомендує займатися сексом двічі-тричі на тиждень, не замислюючись про точний час, бо це може знизити рівень тривожності й підвищити загальні шанси на зачаття. ЕКЗ потребує дорогих додаткових медичних процедур. Багато клінік ЕКЗ пропонують додаткові процедури, які, як стверджується, підвищують відсоток успіху. Однак ці процедури, такі як введення сперматозоїдів безпосередньо в яйцеклітину або створення подряпин на матці, як правило, не збільшують шанси на народження живої дитини для більшості людей і можуть бути дорогими. Еттінгаузен радить парам краще інвестувати в ще один цикл лікування, а не в додаткові процедури.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC), з моменту своєї появи допоміжні репродуктивні технології були використані для народження понад 1 мільйона дітей в одних лише Сполучених Штатах. Завдяки досягненням у сфері лікування безпліддя батьківство стало можливим для багатьох, хто в іншому разі зіткнувся б із неможливістю зачати дитину.

Раніше Фокус писав про те, що гормональні контрацептиви підвищують ризик раку грудей. Нове дослідження припускає, що всі типи гормональних контрацептивів можуть підвищувати ризик розвитку раку молочної залози.

Також Фокус писав про те, що гормони в контрацептивах можна знизити на 90%, не впливаючи при цьому на їхню ефективність. Група вчених виявила, що кількість гормонів у звичайних контрацептивах може бути значно зменшена, але при цьому вони, як і раніше, ефективно запобігають овуляції.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.