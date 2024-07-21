Заблуждения, ставящие под угрозу будущее: ученые развеяли 8 популярных мифов о беременности

Решение зачать ребенка само по себе является не сиюминутным порывом для миллиардов людей, что еще больше усугубляют различные ложные утверждения и популярные "страшилки". Ученые решили раз и навсегда разделить правду и ложь среди популярных мнений насчет беременности, бесплодия и ЭКО.

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Проблемы бесплодия в современном мире становятся все более распространенными. Эту тенденцию подчеркивает последний отчет Управления по оплодотворению и эмбриологии человека (HFEA), в котором говорится о росте числа людей, обращающихся за услугами по лечению бесплодия, например ЭКО. Однако путь к родительству часто омрачается широко распространенной дезинформацией. Вот восемь распространенных мифов о бесплодии, которые проясняют и развенчивают неверные представления, пишет iNews.

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Несмотря на неутешительные прогнозы отчета, раскрывающего масштаб проблемы, с некоторыми ее факторами и причинами можно бороться с помощью обычной осведомленности. Так, наука решила раз и навсегда поставить точку в вопросах правдивости самых распространенных утверждений, касающихся беременности:

Важно

Беременная Марго Робби всегда хотела много детей: почему она не решалась на это раньше

Женщины слишком долго ждут, чтобы начать ЭКО? Средний возраст женщин, приступающих к ЭКО, увеличился до чуть более 35 лет. Хотя с возрастом показатели успешности ЭКО снижаются, мы упускаем из виду несколько важных факторов. По словам Клэр Эттингхаузен из HFEA, многие женщины сталкиваются с длительным ожиданием процедуры или не могут позволить себе частные расходы на лечение, которые часто достигают шестизначных чисел за цикл. Только женщины должны учитывать свои биологические часы. Хотя хорошо известно, что женская фертильность снижается с возрастом, мужская фертильность также снижается, начиная с середины 40-летия. Пожилые мужчины чаще сталкиваются с выкидышами у партнерш. Профессор Тим Чайлд из Оксфордского университета отмечает, что осведомленность о проблемах мужской фертильности значительно ниже, чем о проблемах женской фертильности. Бесплодие обычно связано с проблемами на стороне женщины? Проблемы с фертильностью с одинаковой вероятностью могут быть вызваны как мужскими, так и женскими факторами. Тестирование часто показывает, что треть случаев бесплодия связана с женскими проблемами, еще треть — с мужскими, такими как низкое количество сперматозоидов или плохая подвижность сперматозоидов, а остальные случаи не имеют объяснения. Эттингхаузен подчеркивает важность тестирования обоих партнеров в гетеросексуальных парах. Замораживание яйцеклеток не стоит того? Замораживание яйцеклеток традиционно использовалось для женщин, проходящих лечение от рака, но в настоящее время чаще всего применяется по личным причинам. Недавнее исследование показало, что процент успеха ЭКО с использованием замороженных яйцеклеток почти такой же, как и со свежими. После замораживания яйцеклеток 26% перенесенных эмбрионов рождаются живыми по сравнению с 31% при стандартном ЭКО, что свидетельствует о значительном улучшении методики, как отметил профессор Ник Маклон из Лондонской женской клиники. Выкидыши редки и вызваны чем-то, что сделала женщина. Выкидыши встречаются чаще, чем считалось ранее, и происходят примерно при одной из четырех беременностей. Большинство выкидышей на ранних сроках связано с генетическими ошибками плода, а не с действиями женщины. Прошлогоднее исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, показало, что более двух третей ранних выкидышей происходят из-за генетических проблем, развеяв мифы о том, что в этом обычно виноват выбор образа жизни. Бесплодие вызывается стрессом? Вопреки распространенному мнению, существует мало доказательств, связывающих стресс с бесплодием при естественном зачатии. Обзор 14 исследований ЭКО не выявил существенного влияния стресса на показатели успеха. Однако стресс, связанный с самим процессом ЭКО, может оттолкнуть пары от продолжения лечения, на что обратил внимание профессор Чайлд. Секс нужно подбирать по времени "фертильного окна"? Несмотря на акцент на подборе времени для секса по "фертильному окну", большинство исследований не выявили существенного преимущества использования гормональных тестов или приложений для отслеживания фертильности по сравнению с обычным половым актом. Профессор Чайлд рекомендует заниматься сексом два-три раза в неделю, не задумываясь о точном времени, так как это может снизить уровень тревожности и повысить общие шансы на зачатие. ЭКО требует дорогостоящих дополнительных медицинских процедур. Многие клиники ЭКО предлагают дополнительные процедуры, которые, как утверждается, повышают процент успеха. Однако эти процедуры, такие как введение сперматозоидов непосредственно в яйцеклетку или создание царапин на матке, как правило, не увеличивают шансы на рождение живого ребенка для большинства людей и могут быть дорогостоящими. Эттингхаузен советует парам лучше инвестировать в еще один цикл лечения, а не в дополнительные процедуры.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), с момента своего появления вспомогательные репродуктивные технологии были использованы для рождения более 1 миллиона детей в одних лишь Соединенных Штатах. Благодаря достижениям в области лечения бесплодия родительство стало возможным для многих, кто в противном случае столкнулся бы с невозможностью зачать ребенка.

Ранее Фокус писал о том, что гормональные контрацептивы повышают риск рака груди. Новое исследование предполагает, что все типы гормональных контрацептивов могут повышать риск развития рака молочной железы.

Также Фокус писал о том, что гормоны в контрацептивах можно снизить на 90%, не влияя при этом на их эффективность. Группа ученых обнаружила, что количество гормонов в обычных контрацептивах может быть значительно уменьшено, но при этом они по-прежнему эффективно предотвращают овуляцию.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.