Ваніль проти шоколаду: нутриціологи розповіли, як вибрати найкорисніше морозиво

Мільйони людей щодня балують себе прохолодними солодкими ласощами, що дають змогу пережити найспекотніші дні комфортніше. Нутриціологи пояснили, який варіант морозива також є корисним для нас і так наскільки сильну роль у цьому відіграє його смак.

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Літо триває, і магазини морозива по всій країні пропонують покупцям найрізноманітніші його сорти, проте крім питання смаку все частіше піднімається дискусія про те, яке морозиво корисніше для нас. Напередодні дня морозива експерти висловили свою думку про те, чи може морозиво вписатися в здорове харчування, і який сорт варто обирати виходячи з цього питання, пише Fox News.

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Доктор Кріс Мор, консультант з фітнесу та харчування, вважає, що морозиво може стати корисним доповненням до дієти, якщо їсти його в міру. Він підкреслює, що їжа — це не тільки калорії, цукор і жир, і випадкова його порція може допомогти впоратися з тягою до солодкого, допомагаючи дотримуватися цілей здорового харчування. Кері Глассман, дієтологиня і засновниця Nutritious Life, описує морозиво як "свідому індульгенцію", яка приносить нам задоволення завдяки вмісту жиру. Вона радить не вживати його у великих кількостях за один присід.

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У морозиві також міститься C15:0 — незамінна жирна кислота, що уповільнює клітинне старіння і підтримує здоров'я серця, метаболізм і печінку. А ось зі смаковими уподобаннями справи йдуть куди простіше. Обидва експерти погодилися, що відмінності в харчуванні між морозивом зі смаком шоколаду і ванілі мінімальні. Доктор Мор зазначає, що якість та інгредієнти морозива мають більш важливе значення, оскільки такі добавки, як цукерки і карамель, збільшують кількість калорій і цукру. Глассман рекомендує вибирати морозиво, приготоване зі справжніх інгредієнтів, таких як вершки, молоко, какао і ванільні боби.

Щоб морозиво було більш корисним, він радить додавати до нього начинки, багаті поживними речовинами, наприклад, темний шоколад, горіхи або свіжі фрукти. Доктор Мор дає ще одну пораду: використовуйте морозиво не як основу, а як топінг для фруктів або горіхів — це підвищить поживну цінність страви при збереженні смаку.

Повітряне морозиво, яке часто містить більше повітря і менше калорій на об'єм, може бути легшим варіантом порівняно з його твердою і щільною версією.

Хоча в обох експертів є особисті вподобання щодо смаків морозива, загальна думка очевидна: поміркованість і якість є ключовими моментами, а смакові вподобання важливі лише на індивідуальному рівні. Як влучно зауважив доктор Мор, "те, що ви робите велике на постійній основі, завжди важливіше за те, що ви робите інколи — тож і те, й інше може співіснувати без шкоди для нас".

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