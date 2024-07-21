Ваниль против шоколада: нутрициологи рассказали, как выбрать самое полезное мороженое

Миллионы людей ежедневно балуют себя прохлаждающим сладким лакомством, позволяющем пережить самые жаркие дни более комфортно. Нутрициологи объяснили, какой вариант мороженого также является полезным для нас и так насколько сильную роль в этом играет его вкус.

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Лето продолжается, и магазины мороженого по всей стране предлагают покупателям самые разнообразные его сорта, однако кроме вопроса вкуса все чаще поднимается дискуссия о том, какое мороженное полезнее для нас. В преддверии дня мороженого эксперты высказали свое мнение о том, может ли мороженое вписаться в здоровое питание и какой сорт стоит выбирать исходя из этого вопроса, пишет Fox News.

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Доктор Крис Мор, консультант по фитнесу и питанию, считает, что мороженное может стать полезным дополнением к диете, если есть его в меру. Он подчеркивает, что еда — это не только калории, сахар и жир, и случайная его порция может помочь справиться с тягой к сладкому, помогая придерживаться целей здорового питания. Кери Глассман, диетолог и основатель Nutritious Life, описывает мороженое как "сознательную индульгенцию", которая приносит нам удовлетворение благодаря содержанию жира. Она советует не употреблять его в больших количествах за один присест.

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В мороженом также содержится C15:0 — незаменимая жирная кислота, замедляющая клеточное старение и поддерживающая здоровье сердца, метаболизм и печень. А вот со вкусовыми предпочтениями дела обстоят куда проще. Оба эксперта согласились, что различия в питании между мороженым со вкусом шоколада и ванили минимальны. Доктор Мор отмечает, что качество и ингредиенты мороженого имеют более важное значение, поскольку такие добавки, как конфеты и карамель, увеличивают количество калорий и сахара. Глассман рекомендует выбирать мороженое, приготовленное из настоящих ингредиентов, таких как сливки, молоко, какао и ванильные бобы.

Чтобы мороженое было более полезным, он советует добавлять к нему начинки, богатые питательными веществами, например, темный шоколад, орехи или свежие фрукты. Доктор Мор дает еще один совет: используйте мороженое не как основу, а как топпинг для фруктов или орехов — это повысит питательную ценность блюда при сохранении вкуса.

Воздушное мороженое, которое часто содержит больше воздуха и меньше калорий на объем, может быть более легким вариантом по сравнению с его твердой и плотной версией.

Хотя у обоих экспертов есть личные предпочтения относительно вкусов мороженого, общее мнение очевидно: умеренность и качество являются ключевыми моментами, а вкусовые предпочтения важны лишь на индивидуальном уровне. Как метко заметил доктор Мор, "то, что вы делаете большую на постоянной основе, всегда важнее того, что вы делаете иногда — так что и то, и другое может сосуществовать без вреда для нас".

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