Шкідливими виявилися більше половини: вчені перевірили дитяче харчування на якість і безпеку

Коли мова заходить про дитяче харчування, батьки часто не знають з чого почати, адже нинішній вибір таких продуктів украй великий. Однак провівши велике дослідження, вчені виявили, що близько 60% такої їжі лише нашкодить дітям, не приносячи особливої користі.

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Нещодавнє дослідження засвідчило, що майже 60% продуктів дитячого харчування, що продаються в супермаркетах США, не відповідають стандартам харчування, встановленим Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). У цьому дослідженні, проведеному міжнародною дослідницькою групою з Інституту глобального здоров'я Джорджа, оцінювали харчовий профіль 651 продукту для дітей і підлітків із найбільших продуктових мереж, порівнюючи його з рекомендаціями ВООЗ від 2022 року, пише Deseret.

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Результати дослідження, опубліковані в журналі Nutrients, викликають занепокоєння: близько 70% досліджених продуктів не відповідали необхідному рівню білка, а 44% містили надмірну кількість цукру. Крім того, четверта частина продуктів не відповідала вимогам щодо калорійності, а в 20% було занадто багато солі. Елізабет Данфорд, науковий співробітник Інституту Джорджа і доцент кафедри харчування Університету Північної Кароліни, наголосила на гострій необхідності вдосконалення регулювання на ринку, попередивши, що неправильне харчування в ранньому дитинстві може призвести до довгострокових проблем зі здоров'ям, таких як ожиріння, діабет і деякі види раку.

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Особливе занепокоєння в дослідженні викликає зростаюча популярність пакетів для дитячого харчування, які є найбільш швидкозростаючим сегментом на ринку. Однак тільки 7% таких пакетів відповідали рекомендаціям ВООЗ щодо вмісту цукру. Крім того, упаковки для полуденків найменшою мірою відповідали вимогам організації.

У дослідженні також розглядалися недостовірні маркетингові практики в індустрії дитячого харчування. Жоден із розглянутих продуктів не відповідав рекламним рекомендаціям ВООЗ, і майже всі вони містили хоча б одне заборонене твердження, наприклад, про те, що вони не містять ГМО і містять органічні продукти. За словами Дейзі Койл, дієтологині та наукової співробітниці Інституту Джорджа, такі заяви створюють навколо продуктів "ореол здоров'я", змушуючи батьків вірити, що вони корисніші, ніж є насправді. Койл зазначила, що багато продуктів дитячого харчування продаються з назвами, що підкреслюють фрукти та овочі, незважаючи на те, що здебільшого складаються з борошна і крохмалю.

Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) в даний час регулює такі аспекти дитячого харчування, що міститься в них, але в нього немає конкретних рекомендацій за вмістом поживних речовин у комерційних продуктах для дітей молодшого віку і підлітків. В інших країнах, таких як Європа, Велика Британія, Нова Зеландія та Австралія, діють ширші правила, що впливають на маркування та розкриття інформації про інгредієнти цих продуктів, що потенційно забезпечує кращий захист споживачів, вважають автори.

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