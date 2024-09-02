Організм зачахне всього за три тижні: вчені розповіли про найшкідливіші продукти

Харчування є не тільки серйозним способом підзарядитися протягом доби, а й довгостроковим фундаментом нашого організму. Однак у всьому його достатку існує кілька продуктів, які здатні дуже швидко похитнути наше здоров'я.

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Нове дослідження, проведене Оксфордським університетом, засвідчило, що вживання продуктів з високим вмістом насичених жирів, таких як тістечка, чіпси та гамбургери, може завдати шкоди організму вже через три тижні, навіть без збільшення ваги. Однак інформованість про процеси, що відбуваються в тілі, і методи балансування такого харчування може допомогти уникнути сумних наслідків, пише Mail Online.

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Дослідження вчених, опубліковане в журналі Clinical Nutrition, виокремило потенційну небезпеку цих продуктів для здоров'я серця і загального самопочуття. Під час дослідження учасників розділили на дві групи: одна дотримувалася дієти з високим вмістом насичених жирів, а інша споживала корисніші поліненасичені жири, що містяться в таких продуктах, як жирна риба і горіхи.

Протягом 24 днів обидві групи підтримували свою вагу, але різниця в показниках здоров'я була разючою. У тих, хто дотримувався дієти з насиченими жирами, спостерігалося значне погіршення основних показників здоров'я, зокрема, підвищився ризик розвитку серцево-судинних захворювань, а вміст жиру в печінці збільшився на 20%, що підвищило ризик розвитку діабету 2 типу. Крім того, у цих людей приблизно на 10% підвищився рівень загального холестерину і ЛПНЩ, відомого як "поганий" холестерин.

У групі, яка споживала поліненасичені жири, навпаки, спостерігалося помітне поліпшення здоров'я. Рівень холестерину знизився приблизно на 10%, а запаси енергії в серцевому м'язі збільшилися. Нікола Срнич, провідний дослідник, підкреслив, що тип споживаних жирів, а не їхня кількість, відіграє вирішальну роль у впливі на здоров'я серцево-судинної системи. Срнич звернув увагу на швидкі негативні зміни, пов'язані з дієтами з високим вмістом насичених жирів, зазначивши, що вони можуть проявитися вже через три тижні.

Для підтримання збалансованого харчування Національна служба охорони здоров'я Великої Британії рекомендує вживати в їжу крохмалисті вуглеводи, як-от цільнозерновий хліб, рис і макарони, у поєднанні з щонайменше п'ятьма порціями фруктів і овочів щодня. Також рекомендується обмежити споживання насичених жирів до 20 г для жінок і 30 г для чоловіків на день. Споживання ненасичених жирів з таких джерел, як риба, горіхи та деякі види олій, може значно поліпшити здоров'я серця.

Роблячи усвідомлений вибір продуктів харчування, люди можуть краще контролювати рівень холестерину і знизити ризик розвитку хронічних захворювань, таких як хвороби серця і діабет 2 типу, що може врятувати мільйони життів, вважають автори.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.