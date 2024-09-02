Организм зачахнет всего за три недели: ученые рассказали о самых вредных продуктах

Питание является не только серьезным способом подзарядиться в течении суток, но и долгосрочным фундаментом нашего организма. Однако во всем его изобилии существует несколько продуктов, которые способны очень быстро пошатнуть наше здоровье.

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Новое исследование, проведенное Оксфордским университетом, показало, что употребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, таких как пирожные, чипсы и гамбургеры, может нанести вред организму уже через три недели, даже без увеличения веса. Однако информированность о происходящих в теле процессах и методах балансирования такого питания может помочь избежать печальных последствий, пишет Mail Online.

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Исследование ученых, опубликованное в журнале Clinical Nutrition, выделило потенциальную опасность этих продуктов для здоровья сердца и общего самочувствия. В его ходе участники были разделены на две группы: одна придерживалась диеты с высоким содержанием насыщенных жиров, а другая потребляла более полезные полиненасыщенные жиры, содержащиеся в таких продуктах, как жирная рыба и орехи.

В течение 24 дней обе группы поддерживали свой вес, но разница в показателях здоровья была разительной. У тех, кто придерживался диеты с насыщенными жирами, наблюдалось значительное ухудшение основных показателей здоровья, в частности, повысился риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а содержание жира в печени увеличилось на 20%, что повысило риск развития диабета 2 типа. Кроме того, у этих людей примерно на 10% повысился уровень общего холестерина и ЛПНП, известного как "плохой" холестерин.

В группе, потреблявшей полиненасыщенные жиры, напротив, наблюдалось заметное улучшение здоровья. Уровень холестерина снизился примерно на 10%, а запасы энергии в сердечной мышце увеличились. Никола Срнич, ведущий исследователь, подчеркнул, что тип потребляемых жиров, а не их количество, играет решающую роль в влиянии на здоровье сердечно-сосудистой системы. Срнич обратил внимание на быстрые негативные изменения, связанные с диетами с высоким содержанием насыщенных жиров, отметив, что они могут проявиться уже через три недели.

Для поддержания сбалансированного питания Национальная служба здравоохранения Великобритании рекомендует употреблять в пищу крахмалистые углеводы, такие как цельнозерновой хлеб, рис и макароны, в сочетании с не менее чем пятью порциями фруктов и овощей ежедневно. Также рекомендуется ограничить потребление насыщенных жиров до 20 г для женщин и 30 г для мужчин в день. Потребление ненасыщенных жиров из таких источников, как рыба, орехи и некоторые виды масел, может значительно улучшить здоровье сердца.

Делая осознанный выбор продуктов питания, люди могут лучше контролировать уровень холестерина и снизить риск развития хронических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет 2 типа, что может спасти миллионы жизней, считают авторы.

Ранее Фокус писал о потенциальной смертельной опасности грейпфрутового сока. Исследователи обнаружили доказательства того, что фреш из этого тропического фрукта может оказаться крайне опасным.

Также Фокус писал о том, как употребление картофельного сока может помочь в борьбе с раком. Ученые из Познани обнаружили, что переваривание картофельного сока может помочь при воспалении кишечника и даже в борьбе с онкологическим заболеванием.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.