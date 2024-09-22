Впоратися з важким минулим: психолог розповів, як реагувати на травми партнера

Непростий життєвий досвід нерідко осідає в нашій підсвідомості на багато років, переживаючи саму травмувальну подію. І коли заходить мова про стосунки, важливо дотримуватися певної стратегії щодо неї, щоб не зруйнувати їх.

Related video

У стосунках люди часто не тільки приймають своє спільне сьогодення, а й вступають у динаміку, сформовану емоційною історією партнера. Пережитки минулих років, як-от невирішені страхи, невпевненість у собі та емоційні шрами, можуть впливати на нинішні стосунки так, що це не завжди помітно одразу. На щастя, є ціла низка стратегій того, як підходити до такого емоційного багажу партнера з правильного погляду, зберігаючи стосунки, пише Forbes.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Хоча подібний емоційний багаж може дати уявлення про потреби та вразливі місця партнера, він може сильно вплинути на стосунки, якщо не вжити певних заходів, каже психолог Марк Треверс. Основна проблема полягає в тому, як знайти баланс між співпереживанням і особистими кордонами. Підтримка партнера в подоланні його емоційного багажу не повинна йти на шкоду власному емоційному благополуччю, зазначає він.

Важливо

Найбільша сила у Всесвіті: вчені розповіли, який тип кохання найсильніший

Важливо надавати підтримку, не скочуючись у роль емоційного опікуна, що є поширеною дилемою в багатьох романтичних стосунках. Баланс дає змогу обом партнерам успішно справлятися з цими емоційними складнощами, не дозволяючи минулим проблемам диктувати їхнє спільне майбутнє. Один зі шляхів вирішення цієї проблеми — відображення почуттів партнера, а не спроба їх зцілити. Хоча може бути заманливо "виправити" проблеми, які партнер несе зі свого минулого, такі спроби часто розмивають емоційні межі, що призводить до вигорання та образи.

Різні дослідження показують, що орієнтоване на партнера мислення, коли обидва партнери разом оцінюють свої емоції, призводить до більшої задоволеності стосунками, каже Треверс. Замість того щоб намагатися розворушити минулі рани, можна запропонувати партнеру підтвердження і безпечний простір для вираження своїх почуттів. Емоційні тригери, які часто вкорінені в минулому досвіді, можуть проявлятися і в нинішніх стосунках. Ці "тригерні петлі" можуть змушувати партнера непропорційно гостро реагувати на, здавалося б, незначні ситуації, як-от запізнення або відсутність відповіді на повідомлення.

Раннє розпізнавання таких сигналів може запобігти непорозумінню. Важливо запитувати, чи реагує партнер на сьогодення, чи знову переживає минулі страхи, радить Треверс. Виявлення та усунення цих тригерів може допомогти розрядити конфлікт до його ескалації. Нарешті, дуже важливо допомогти партнеру відрізнити минулі страхи від поточної реальності. Емоційні проекції минулих зрад або невпевненості в собі можуть створювати необґрунтовану напруженість у нинішніх стосунках.

Підтвердження унікальності нинішніх стосунків і визнання проблем може сприяти зміцненню довіри та запобігти затьмаренню спільного майбутнього. Підтримуючи відкрите спілкування і зміцнюючи реальність сьогодення, пари можуть вирватися з циклів сумнівів і побудувати міцніший фундамент, вважає Треверс.

Раніше Фокус писав про риси характеру, які можуть перешкодити побудувати гармонійні стосунки. Вчені вважають, що важливо звернути увагу насамперед на ці тривожні сигнали потенційного романтичного партнера.

Також Фокус писав про те, як визначити , що рухає другою половинкою — любов чи страх самотності. Дуже важливо розпізнати нездорові стосунки на ранній стадії, щоб уникнути згубних наслідків.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.