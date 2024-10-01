Час має вирішальне значення: вчені розкрили новий спосіб боротьби з хворобами серця та діабетом

Правильне харчування вже не раз пов'язували з цілою низкою змін в організмі, що впливають на наше загальне здоров'я. Цього разу вчені вирішили з'ясувати, наскільки важливу роль у боротьбі з хворобами відіграє час прийому їжі.

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Більше третини дорослих у багатьох країнах страждають від метаболічного синдрому — сукупності станів, що включають високий тиск, надлишок жиру на животі й аномальний рівень холестерину, які підвищують ризик розвитку серцево-судинних захворювань, інсульту та діабету 2-го типу. Намагаючись убезпечити людей, схильних до цього ускладнення, вчені спробували підійти до його лікування за допомогою контролю часу вживання їжі, що показало обнадійливий результат, пише News Medical.

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Щоб розв'язати всебільшу проблему метаболічного синдрому, дослідники з Інституту Салка та Каліфорнійського університету в Сан-Дієго провели нещодавнє клінічне випробування, під час якого перевірили вплив обмеженого в часі приймання їжі, також відомого як переривчасте голодування, на людей із метаболічним синдромом. Цей метод передбачає харчування протягом 8-10 годин на день.

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Дослідження, назване TIMET trial, примітне тим, що в ньому вперше вивчали, як персоналізований графік переривчастого голодування може допомогти пацієнтам, які вже приймають ліки від метаболічного синдрому. Результати, опубліковані в журналі Annals of Internal Medicine, показали значне поліпшення кількох маркерів метаболічного здоров'я, включно з регулюванням рівня цукру в крові та рівня холестерину, порівняно з пацієнтами, які отримують стандартне лікування.

За словами Сатчідананди Панди, професора Інституту Салка і співавтора дослідження, час приймання їжі відіграє вирішальну роль у тому, як організм переробляє цукор і жири. Приводячи звички харчування у відповідність до природних ритмів організму, переривчасте голодування може допомогти відновити метаболізм і поліпшити загальний стан здоров'я. За словами Емілі Манугіан, штатного наукового співробітника Інституту Салка, цей метод може стати більш доступною і недорогою альтернативою дорогим препаратам, таким як оземпік.

У дослідженні TIMET узяли участь 108 дорослих людей із метаболічним синдромом, яких рандомно розподілили або в групу, що дотримується режиму харчування з обмеженням часу, або в контрольну групу. Обидві групи отримували консультації з харчування в рамках середземноморської дієти і продовжували приймати стандартні ліки. Учасники групи переривчастого голодування вели журнал харчування за допомогою мобільного застосунку, розробленого в Інституті Салка, і дотримувалися індивідуального графіка, який відповідав їхнім харчовим звичкам і розпорядку дня.

Через три місяці учасники цієї групи продемонстрували на 3-4% більше зниження маси тіла, індексу маси тіла (ІМТ) та абдомінального жиру порівняно з контрольною групою, без істотної втрати сухої м'язової маси. Це дослідження доповнює всебільшу кількість доказів того, що переривчасте голодування може бути ефективним втручанням у спосіб життя для поліпшення різних аспектів здоров'я.

Пем Тауб, співавтор дослідження і професор медицини Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, підтвердила гостру необхідність у практичних, довгострокових втручаннях у спосіб життя, подібних до цього, які легше підтримувати, ніж традиційні дієти, закупівлі дорогих препаратів і фізичні вправи. Однак дослідники визнають, що необхідні триваліші спостереження за цією стратегією, щоб повністю зрозуміти, чи можуть ці переваги знизити ризик хронічних захворювань у довгостроковій перспективі без ускладнень.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.