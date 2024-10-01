Время имеет решающее значение: ученые раскрыли новый способ борьбы с болезнями сердца и диабетом

Правильное питание уже не раз связывали с целым рядом изменений в организме, влияющих на наше общее здоровье. В этот раз ученые решили выяснить, насколько важную роль в борьбе с болезнями играет время приема пищи.

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Более трети взрослых во многих странах страдают от метаболического синдрома — совокупности состояний, включающих высокое давление, избыток жира на животе и аномальный уровень холестерина, которые повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета 2 типа. Пытаясь обезопасить людей, подверженных этому осложнению, ученые попробовали подойти к его лечению с помощью контроля времени приема пищи, что показало обнадеживающий результат, пишет News Medical.

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Чтобы решить растущую проблему метаболического синдрома, исследователи из Института Салка и Калифорнийского университета в Сан-Диего провели недавнее клиническое испытание, в ходе которого проверили влияние ограниченного по времени приема пищи, также известного как прерывистое голодание, на людей с метаболическим синдромом. Этот метод предполагает питание в течение 8-10 часов в день.

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Исследование, названное TIMET trial, примечательно тем, что в нем впервые изучалось, как персонализированный график прерывистого голодания может помочь пациентам, уже принимающим лекарства от метаболического синдрома. Результаты, опубликованные в журнале Annals of Internal Medicine, показали значительное улучшение нескольких маркеров метаболического здоровья, включая регулирование уровня сахара в крови и уровня холестерина, по сравнению с пациентами, получающими стандартное лечение.

По словам Сатчидананды Панды, профессора Института Салка и соавтора исследования, время приема пищи играет решающую роль в том, как организм перерабатывает сахара и жиры. Приводя привычки питания в соответствие с естественными ритмами организма, прерывистое голодание может помочь восстановить метаболизм и улучшить общее состояние здоровья. По словам Эмили Манугиан, штатного научного сотрудника Института Салка, этот метод может стать более доступной и недорогой альтернативой дорогостоящим препаратам, таким как оземпик.

В исследовании TIMET приняли участие 108 взрослых людей с метаболическим синдромом, которых случайным образом распределили либо в группу, придерживающуюся режима питания с ограничением времени, либо в контрольную группу. Обе группы получали консультации по питанию в рамках средиземноморской диеты и продолжали принимать стандартные лекарства. Участники группы прерывистого голодания вели журнал питания с помощью мобильного приложения, разработанного в Институте Салка, и следовали индивидуальному графику, который соответствовал их пищевым привычкам и распорядку дня.

Через три месяца участники этой группы продемонстрировали на 3-4% большее снижение массы тела, индекса массы тела (ИМТ) и абдоминального жира по сравнению с контрольной группой, без существенной потери сухой мышечной массы. Это исследование дополняет растущее число доказательств того, что прерывистое голодание может быть эффективным вмешательством в образ жизни для улучшения различных аспектов здоровья.

Пэм Тауб, соавтор исследования и профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего, подчеркнула острую необходимость в практических, долгосрочных вмешательствах в образ жизни, подобных этому, которые легче поддерживать, чем традиционные диеты, закупки дорогостоящих препаратов и физические упражнения. Однако исследователи признают, что необходимы более длительные наблюдения за данной стратегией, чтобы полностью понять, могут ли эти преимущества снизить риск хронических заболеваний в долгосрочной перспективе без осложнений.

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