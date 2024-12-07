Боятися потрібно не людям похилого віку: вчені розкрили страшну правду про жертви спеки

З кожним роком літній сезон у багатьох країнах стає нестерпно спекотним, а середня температура зростає в будь-яку пору року. Нещодавно вчені з'ясували, що всупереч думці, що це небезпечно для літніх людей, боятися аномальної спеки варто іншій віковій групі.

Нове дослідження показало несподіваний демографічний зсув у смертності від спеки, спростовуючи давні припущення про те, хто найбільш вразливий до екстремальних температур. Всупереч традиційній думці про літніх людей, дослідження, проведене в Мексиці за два десятиліття, показало, що 75% смертей від спеки припадає на людей віком до 35 років, причому частка молодих людей серед загиблих непропорційно велика, пише StudyFinds.

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Автор дослідження, професор Джеффрі Шрадер з Колумбійського університету висловив своє здивування результатами, зазначивши: "Фізіологічно це найвитриваліші люди в популяції. Я б дуже хотів знати, чому так відбувається". У дослідженні, опублікованому в журналі Science Advances, було проаналізовано дані з 1998 до 2019 року, що використовувалися в Мексиці, де велися докладні записи про смертність і погоду.

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З'ясувалося, що від смертей, пов'язаних зі спекою, страждають здебільшого молоді люди, особливо у віці від 18 до 35 років, тоді як серед людей віком від 50 до 70 років рівень смертності напрочуд низький. Дослідники пояснюють цю закономірність професійними ризиками. За їхніми словами, молоді люди часто працюють на фізично важких роботах, як-от будівництво або сільське господарство, в умовах сильної спеки з негнучким графіком, що робить їх уразливими до смертельно небезпечних температур вологого термометра — показника, що об'єднує тепло і вологість.

Температура вологого термометра показує межі людського охолодження за рахунок потовиділення. Щойно вона перевищує 35°C, виживання без штучного охолодження стає неможливим. Навіть за температури 31°C організм уже починає зазнавати значних труднощів. Для немовлят і дітей віком до п'яти років додаткові біологічні вразливості, включно з високим відношенням маси тіла до ваги і нерозвиненими механізмами потовиділення, посилюють ризик, роблячи найменших ще однією критично вразливою групою, заявили автори.

Висновки дослідження мають ширші наслідки, оскільки глобальне потепління посилює спеку і вологість. Структура праці в Мексиці відображає тенденції в багатьох регіонах світу, що розвиваються, де велика кількість молоді зайнята ручною працею в умовах підвищення температури. У міру розвитку кліматичних змін дослідники прогнозують різке збільшення кількості смертей від спеки, якщо уряди не будуть реалізовувати ефективні стратегії з пом'якшення цих наслідків. До них належать посилення захисту робочих місць, поліпшення доступу до технологій охолодження й активна політика адаптації до клімату.

Хоча екстремальна спека являє собою зростаючу загрозу, дослідники відзначають, що холодна погода, як і раніше, забирає більше життів у всьому світі. Однак смертність від спеки неухильно зростає протягом останніх двох десятиліть і, як очікується, ще більше збільшиться у зв'язку зі зміною клімату. Ці тенденції вказують на необхідність термінового вжиття спеціальних заходів у сфері громадської охорони здоров'я, що враховують різні ризики в різних вікових групах і кліматичних умовах з боку урядів різних країн.

Раніше Фокус писав, що наслідки екстремальної спеки торкнуться 90% населення планети. За прогнозами вчених населення світу зіткнеться з потенційним збільшенням соціальної нерівності і неможливістю скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу.

Також Фокус писав про теплову карту, що показує країни, які стануть непридатними для життя. Якщо глобальна температура Землі підвищиться всього на 1,5 градуса Цельсія, мільярди людей опиняться під загрозою смерті через температуру, яку наші тіла просто не зможуть винести.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.