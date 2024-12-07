Бояться нужно не старикам: ученые раскрыли страшную правду о жертвах жары

С каждым годом летний сезон во многих странах становится невыносимо жарким, а средняя температура растет в любое время года. Недавно ученые выяснили, что вопреки мнению, что это опасно для пожилых людей, бояться аномальной жары стоит другой возрастной группе.

Новое исследование показало неожиданный демографический сдвиг в смертности от жары, опровергая давние предположения о том, кто наиболее уязвим к экстремальным температурам. Вопреки традиционному мнению о пожилых людях, исследование, проведенное в Мексике за два десятилетия, показало, что 75% смертей от жары приходится на людей в возрасте до 35 лет, причем доля молодых людей среди погибших непропорционально велика, пишет StudyFinds.

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Автор исследования, профессор Джеффри Шрадер из Колумбийского университета выразил свое удивление результатам, отметив: "Физиологически это самые выносливые люди в популяции. Я бы очень хотел знать, почему так происходит". В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, были проанализированы данные с 1998 по 2019 год, использовавшиеся в Мексике, где велись подробные записи о смертности и погоде.

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Выяснилось, что от смертей, связанных с жарой, страдают в основном молодые люди, особенно в возрасте от 18 до 35 лет, в то время как среди людей в возрасте от 50 до 70 лет уровень смертности удивительно низок. Исследователи объясняют эту закономерность профессиональными рисками. По их словам молодые люди часто работают на физически тяжелых работах, таких как строительство или сельское хозяйство, в условиях сильной жары с негибким графиком, что делает их уязвимыми к смертельно опасным температурам влажного термометра — показателю, объединяющему тепло и влажность.

Температура влажного термометра показывает пределы человеческого охлаждения за счет потоотделения. Как только она превышает 35°C, выживание без искусственного охлаждения становится невозможным. Даже при температуре 31°C организм уже начинает испытывать значительные трудности. Для младенцев и детей младше пяти лет дополнительные биологические уязвимости, включая высокое отношение массы тела к весу и неразвитые механизмы потоотделения, усиливают риск, делая самых маленьких еще одной критически уязвимой группой, заявили авторы.

Выводы исследования имеют более широкие последствия, поскольку глобальное потепление усугубляет жару и влажность. Структура труда в Мексике отражает тенденции во многих развивающихся регионах мира, где большое количество молодежи занято ручным трудом в условиях повышения температуры. По мере развития климатических изменений исследователи прогнозируют резкое увеличение числа смертей от жары, если правительства не будут реализовывать эффективные стратегии по смягчению этих последствий. К ним относятся усиление защиты рабочих мест, улучшение доступа к технологиям охлаждения и активная политика адаптации к климату.

Хотя экстремальная жара представляет собой растущую угрозу, исследователи отмечают, что холодная погода по-прежнему уносит больше жизней во всем мире. Однако смертность от жары неуклонно растет на протяжении последних двух десятилетий и, как ожидается, еще больше увеличится в связи с изменением климата. Эти тенденции указывают на необходимость срочного принятия специальных мер в области общественного здравоохранения, учитывающих различные риски в разных возрастных группах и климатических условиях со стороны правительств различных стран.

Ранее Фокус писал, что последствия экстремальной жары затронут 90% население планеты. По прогнозам ученых население мира столкнется с потенциальным увеличением социального неравенства и невозможностью сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу.

Также Фокус писал о тепловой карте, показывающей страны, которые станут непригодными для жизни. Если глобальная температура Земли повысится всего на 1,5 градуса Цельсия, миллиарды людей окажутся под угрозой смерти из-за температур, которые наши тела попросту не смогут вынести.

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