Самостійніше за саму матір: учені виявили унікальний захист у дітей в утробі

Плоди, перебуваючи в утробі матері, є беззахисними перед будь-якими зовнішніми і часом внутрішніми факторами ризику. Однак нещодавно вчені поставили це твердження під сумнів, показавши, що вони можуть постояти за себе в певних ситуаціях.

Related video

Недавнє дослідження, проведене вченими з Медичної школи Duke-NUS, показало, що діти в утробі мають здатність самостійно протистояти інфекціям. Це відкриття ставить під сумнів давню думку про те, що імунна система матері забезпечує захист дітей, які розвиваються, і виводить плід на більш самостійний рівень розвитку навіть на такій ранній стадії, пише LabOnline.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Результати дослідження, опубліковані в журналі Cell, дають змогу по-новому поглянути на те, як інфекції впливають на плід, і відкривають можливості для вдосконалення методів лікування з метою запобігання серйозним порушенням розвитку, як-от мікроцефалія, коли голова дитини є значно меншою, ніж має бути під час розвитку. Дослідження, проведене під керівництвом доцента Ешлі Сент-Джон, продемонструвало, що імунна система плода розвивається раніше і функціонує більш надійно, ніж вважалося раніше. "На ранніх термінах вагітності плід не може вижити самостійно, і ми завжди припускали, що він здебільшого покладається на імунну систему матері для захисту від інфекцій, — пояснює Сент-Джон, — Однак ми виявили, що його власна імунна система вже здатна захищати від інфекцій набагато раніше, ніж вважалося раніше".

Важливо

Прирікають ще до народження: вчені назвали смертельно небезпечну звичку вагітних жінок

Використовуючи доклінічні моделі та штами вірусу Зіка, команда дослідників вивчила реакцію імунних клітин на інфекцію в нервовій системі плода. Основні результати дослідження показали, що його імунні реакції можуть бути як захисними, так і згубними. Мікроглія, спеціалізовані імунні клітини мозку, відігравала захисну роль, допомагаючи обмежити пошкодження, спричинені інфекціями. Навпаки, моноцити — білі кров'яні клітини, що виробляються в кістковому мозку, могли завдати шкоди. Було помічено, що ці клітини викликають запалення в мозку плода, що призводить до загибелі нейронів, а не до знищення вірусу.

Шкідливий вплив клітин було пов'язано з реактивними видами кисню і сигналом запалення — синтазою оксиду азоту-2 (NOS2), яка, виробляючись у надлишку, пошкоджує тканини мозку. Щоб протистояти цьому запаленню, дослідники випробували експериментальний протизапальний препарат, що блокує NOS2. Результати показали, що препарат значно зменшив запалення і запобіг ушкодженню мозку, спричиненому інфекцією Зіка. Цей прорив може прокласти шлях до створення нових методів лікування для захисту плода від пошкоджень мозку, спричинених інфекціями під час вагітності.

"Наша робота показала, що імунні реакції плода можуть бути як захисними, так і шкідливими, — зазначила Сент-Джон, — Знання того, як різні імунні клітини сприяють імунному захисту плода, буде важливим для подальшого пошуку шляхів поліпшення результатів вагітності". Їхнє дослідження не тільки проливає світло на складність імунітету плода, а й підкреслює важливість раннього втручання під час вагітності для боротьби з інфекціями. Наприклад, вроджений синдром Зіка, що включає важкі аномалії мозку, залишається серйозною проблемою в регіонах, де поширений цей вірус.

За даними CDC, під час епідемії вірусу Зіка у 2015-2016 роках тисячі немовлят народилися з мікроцефалією — станом, безпосередньо пов'язаним із зараженням патогеном під час вагітності. Така статистика підкреслює гостру необхідність у цільових методах лікування, таких як протизапальний препарат, протестований у цьому дослідженні. Крім вірусу Зіка, наслідки дослідження поширюються і на інші інфекції, що становлять ризик під час вагітності, такі як цитомегаловірус і токсоплазмоз. Дослідники вважають, що розуміння балансу між захисними і шкідливими імунними реакціями у плода може стати основою для розробки терапії, яка мінімізує ризики для його розвитку.

Раніше Фокус писав про секретний механізм організму для захисту ембріона. Під час нового дослідження було виявлено самовіддану клітину, покликану захищати вразливий ембріон, що росте.

Також Фокус писав про те, що вчені змогли виростити ембріони без участі людей. Вони провели унікальний експеримент, під час якого вони активували всі можливості стовбурових клітин і зазирнули на найбільш ранні етапи нашого розвитку.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.