Самостоятельнее самой матери: ученые обнаружили уникальную защиту у детей в утробе

Плоды, находясь в утробе матери, являются беззащитными перед любыми внешними и порой внутренними факторами риска. Однако недавно ученые поставили это утверждение под сомнение, показав, что они могут постоять за себя в определенных ситуациях.

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Недавнее исследование, проведенное учеными из Медицинской школы Duke-NUS, показало, что дети в утробе обладают способностью самостоятельно противостоять инфекциям. Это открытие ставит под сомнение давнее мнение о том, что иммунная система матери обеспечивает защиту развивающихся детей и выводит плод на более самостоятельный уровень развития даже на такой ранней стадии, пишет LabOnline.

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Результаты исследования, опубликованные в журнале Cell, позволяют по-новому взглянуть на то, как инфекции влияют на плод, и открывают возможности для совершенствования методов лечения с целью предотвращения серьезных нарушений развития, таких как микроцефалия, когда голова ребенка значительно меньше, чем должна быть в ходе развития. Исследование, проведенное под руководством доцента Эшли Сент-Джон, продемонстрировало, что иммунная система плода развивается раньше и функционирует более надежно, чем считалось ранее. "На ранних сроках беременности плод не может выжить самостоятельно, и мы всегда предполагали, что он в основном полагается на иммунную систему матери для защиты от инфекций, — объясняет Сент-Джон, — Однако мы обнаружили, что его собственная иммунная система уже способна защищать от инфекций гораздо раньше, чем считалось ранее".

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Используя доклинические модели и штаммы вируса Зика, команда исследователей изучила реакцию иммунных клеток на инфекцию в нервной системе плода. Основные результаты исследования показали, что его иммунные реакции могут быть как защитными, так и пагубными. Микроглия, специализированные иммунные клетки мозга, играла защитную роль, помогая ограничить повреждения, вызванные инфекциями. Напротив, моноциты — белые кровяные клетки, вырабатываемые в костном мозге, могли причинить вред. Было замечено, что эти клетки вызывают воспаление в мозге плода, что приводит к гибели нейронов, а не к уничтожению вируса.

Вредное воздействие клеток было связано с реактивными видами кислорода и сигналом воспаления — синтазой оксида азота-2 (NOS2), которая, вырабатываясь в избытке, повреждает ткани мозга. Чтобы противостоять этому воспалению, исследователи испытали экспериментальный противовоспалительный препарат, блокирующий NOS2. Результаты показали, что препарат значительно уменьшил воспаление и предотвратил повреждение мозга, вызванное инфекцией Зика. Этот прорыв может проложить путь к созданию новых методов лечения для защиты плода от повреждений мозга, вызванных инфекциями во время беременности.

"Наша работа показала, что иммунные реакции плода могут быть как защитными, так и вредными, — отметила Сент-Джон, — Знание того, как различные иммунные клетки способствуют иммунной защите плода, будет важно для дальнейшего поиска путей улучшения исходов беременности". Их исследование не только проливает свет на сложность иммунитета плода, но и подчеркивает важность раннего вмешательства во время беременности для борьбы с инфекциями. Например, врожденный синдром Зика, включающий тяжелые аномалии мозга, остается серьезной проблемой в регионах, где распространен этот вирус.

По данным CDC, во время эпидемии вируса Зика в 2015-2016 годах тысячи младенцев родились с микроцефалией — состоянием, напрямую связанным с заражением патогеном во время беременности. Такая статистика подчеркивает острую необходимость в целевых методах лечения, таких как противовоспалительный препарат, протестированный в данном исследовании. Помимо вируса Зика, последствия исследования распространяются и на другие инфекции, представляющие риск во время беременности, такие как цитомегаловирус и токсоплазмоз. Исследователи считают, что понимание баланса между защитными и вредными иммунными реакциями у плода может стать основой для разработки терапии, которая минимизирует риски для его развития.

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