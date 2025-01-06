У зоні ризику діти і люди похилого віку: випадки зараження "кролячою лихоманкою" почастішали, заявили лікарі

Туляремія є рідкісною, проте від цього не менш смертельною хворобою, яка навіть може стати зброєю в руках біотерористів. Однак новий звіт CDC свідчить про те, що за останні десятиліття хвороба стала куди більш частим гостем нашого організму.

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Захворюваність на туляремію, також відому як "кроляча лихоманка", значно зросла за останнє десятиліття, як випливає з доповіді Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC). Хвороба може прогресувати аж до летального результату і навіть використовуватися терористами, тому подібна тенденція не на жарт стривожила лікарів, пише ScienceAlert.

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Бактеріальна інфекція, що викликається Francisella tularensis, може передаватися різними шляхами, такими як укуси кліщів і оленячих мух або прямий контакт із зараженими тваринами, такими як кролики і гризуни. Вельми незвичайним способом передачі захворювання є аерозолювання бактерій під час стрижки газонів над гніздами тварин.

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Залежно від клінічної форми хвороба проявляється широким спектром симптомів, включно з лихоманкою, опухлими лімфатичними вузлами, виразками на шкірі або тяжкими респіраторними проблемами в більш запущених випадках. Якщо хворобу не лікувати, вона може призвести до летального результату, але за ранньої діагностики її зазвичай можна перемогти за допомогою антибіотиків.

У Массачусетсі та Колорадо відомі випадки, коли такі інциденти призводили до спалахів захворювання. CDC класифікує Francisella tularensis як захворювання "Select Agent рівня 1" через можливість його використання в біотероризмі та ризик, який він становить навіть у разі природного зараження. Хоча смертність від туляремії зазвичай не перевищує 2%, вона варіюється залежно від штаму та клінічної картини. У період із 2011 до 2022 року CDC зареєстрував 2462 випадки туляремії в 47 штатах, що на 56% більше, ніж у попереднє десятиліття, ідеться у звіті СDC Morbidity and Mortality Weekly Report.

Це зростання може бути частково зумовлене поліпшенням діагностичної практики, включаючи випадки виявлення хвороби за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), починаючи з 2017 р. Демографічні дані вказують на нерівність у захворюваності на туляремію. Корінні американці, особливо в центральних штатах, схильні до непропорційно високого рівня захворюваності, показники якої вп'ятеро вищі, ніж серед білого населення.

Підвищеного ризику також уже зазнають і діти віком від п'яти до дев'яти років, літні чоловіки та жителі центральних районів США. Варіабельність симптомів туляремії, що залежить від способу передачі, ускладнює діагностику, що підкреслює важливість обізнаності та своєчасного її лікування антибіотиками. Незважаючи на зростання захворюваності, "кроляча лихоманка" залишається рідкісним захворюванням порівняно з іншими бактеріальними інфекціями, такими як сальмонела, що щороку спричиняє понад 1 мільйон випадків хвороби в одних лише США.

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