В зоне риска дети и старики: случаи заражения "кроличьей лихорадкой" участились, заявили врачи

Туляремия является редкой, однако от этого не мене смертельной болезнью, которая даже может стать оружием в руках биотеррористов. Однако новый отчет CDC говорит о том, что за последние десятилетия болезнь стала куда более частым гостем нашего организма.

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Заболеваемость туляремией, также известной как "кроличья лихорадка", значительно возросла за последнее десятилетие, как следует из доклада Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Болезнь может прогрессировать вплоть до летального исхода и даже использоваться террористами, поэтому подобная тенденция не на шутку встревожила врачей, пишет ScienceAlert.

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Бактериальная инфекция, вызываемая Francisella tularensis, может передаваться различными путями, такими как укусы клещей и оленьих мух или прямой контакт с зараженными животными, такими как кролики и грызуны. Весьма необычным способом передачи заболевания является аэрозолирование бактерий во время стрижки газонов над гнездами животных.

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В зависимости от клинической формы болезнь проявляется широким спектром симптомов, включая лихорадку, опухшие лимфатические узлы, язвы на коже или тяжелые респираторные проблемы в более запущенных случаях. Если болезнь не лечить, она может привести к летальному исходу, но при ранней диагностике ее обычно можно победить с помощью антибиотиков.

В Массачусетсе и Колорадо известны случаи, когда такие инциденты приводили к вспышкам заболевания. CDC классифицирует Francisella tularensis как заболевание "Select Agent уровня 1" из-за возможности его использования в биотерроризме и риска, который он представляет даже при естественном заражении. Хотя смертность при туляремии обычно не превышает 2%, она варьируется в зависимости от штамма и клинической картины. В период с 2011 по 2022 год CDC зарегистрировал 2462 случая туляремии в 47 штатах, что на 56% больше, чем в предыдущее десятилетие, говорится в отчете СDC Morbidity and Mortality Weekly Report.

Этот рост может быть частично обусловлен улучшением диагностической практики, включая случаи выявления болезни с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР), начиная с 2017 г. демографические данные указывают на неравенство в заболеваемости туляремией. Коренные американцы, особенно в центральных штатах, подвержены непропорционально высокому уровню заболеваемости, показатели которой в пять раз выше, чем среди белого населения.

Повышенному риску также уже подвергаются и дети в возрасте от пяти до девяти лет, пожилые мужчины и жители центральных районов США. Вариабельность симптомов туляремии, зависящая от способа передачи, затрудняет диагностику, что подчеркивает важность осведомленности и своевременного ее лечения антибиотиками. Несмотря на рост заболеваемости, "кроличья лихорадка" остается редким заболеванием по сравнению с другими бактериальными инфекциями, такими как сальмонелла, которая ежегодно вызывает более 1 миллиона случаев болезни в одних лишь США.

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