Убивче повітря: вчені розповіли, як його забруднення знищує нашу печінку

Проблема вихлопних газів, вироблених автомобілями на дорогах, стоїть гостро вже не перше десятиліття, і багато країн вживають заходів щодо їх скорочення. Однак нещодавно вчені з'ясували, що вони псують не тільки повітря, а й наші органи.

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Згідно з результатами недавнього дослідження, проведеного на мишах, тривалий вплив низького рівня забруднення повітря, пов'язаного з дорожнім рухом, може пошкодити печінку і підвищити ризик розвитку метаболічно-асоційованої жирової хвороби печінки, пише ScienceDaily.

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Жирова хвороба печінки, також відома як стеатоз печінки, є найпоширенішим захворюванням печінки в усьому світі і може призвести до таких серйозних ускладнень, як запалення, рубцювання (цироз), рак і печінкова недостатність. Хоча забруднення повітря часто асоціюється з респіраторними проблемами, дослідники наголошують на його ширшому впливі на здоров'я, зокрема на здатність печінки регулювати обмін речовин і виводити токсини з організму.

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Професор Хуей Чен із Сіднейського технологічного університету (UTS), провідна авторка дослідження, пояснила, що крихітні частинки забруднювального повітря, відомі як PM2.5, потрапляють до крові через легені та накопичуються в печінці. Ці частинки часто містять шкідливі важкі метали, такі як миш'як, свинець, нікель і цинк.

Професор Джейкоб Джордж, провідний фахівець із печінки та директор Центру печінки Сторра при Інституті медичних досліджень Вестмід, наголосив, що, хоча фактори способу життя, як-от неправильне харчування, відсутність фізичних вправ і надмірне вживання алкоголю, сприяють розвитку жирової хвороби печінки, екологічні чинники, як-от забруднення повітря, також можуть відігравати важливу роль.

У дослідженні, опублікованому в Journal of Environmental Sciences, мишей щодня піддавали впливу частинок PM2.5, що утворюються в результаті дорожнього руху, в дозах, еквівалентних типовому впливу на людину в Сіднеї. Дослідники вимірювали зміни в стані печінки через чотири, вісім і дванадцять тижнів. Якщо протягом чотирьох тижнів жодних серйозних наслідків не спостерігалося, то до восьми тижнів метаболічні функції печінки стали помітно порушуватися. До дванадцяти тижнів стали очевидні значне запалення, фіброз (рубцювання) і порушення метаболізму цукру і жиру.

Перша авторка дослідження докторка Мін Фенг, лікарка і кандидатка наук в UTS, пояснила, що вплив забруднення повітря призвів до підвищення активності імунних клітин у печінці, що спровокувало запалення і надмірне накопичення жиру, особливо шкідливих жирів, таких як тригліцериди, діацилгліцерини і кераміди. Подальший аналіз виявив зміни в 64 білках печінки, пов'язаних із жировою хворобою печінки, дисфункцією імунної системи та раковими процесами.

Дослідники попереджають, що навіть низькі рівні забруднення повітря можуть завдати шкоди, зміцнюючи ідею про те, що не існує безпечного порогу впливу забруднюючих речовин, що утворюються в результаті дорожнього руху. Професор Чен порадила практичні заходи щодо зниження впливу, такі як уникнення руху в години пік, вибір менш завантажених маршрутів під час піших або велосипедних прогулянок, носіння маски в районах із високим рівнем забруднення, а також зачинені вікна автомобіля з увімкненим режимом рециркуляції повітря в разі інтенсивного руху.

У всьому світі забруднення повітря все частіше пов'язують із різними захворюваннями, крім респіраторних. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), забруднення щорічно призводить приблизно до 7 мільйонів передчасних смертей, серед яких основну небезпеку становлять серцево-судинні захворювання, інсульт і захворювання печінки.

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