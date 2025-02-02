Убийственный воздух: ученые рассказали, как его загрязнение уничтожает нашу печень

Проблема выхлопных газов, производимых автомобилями на дорогах, стоит остро уже не первое десятилетие и многие страны предпринимают меры по их сокращению. Однако недавно ученые выяснили, что они портят не только воздух но и наши органы.

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Согласно результатам недавнего исследования, проведенного на мышах, длительное воздействие низкого уровня загрязнения воздуха, связанного с дорожным движением, может повредить печень и повысить риск развития метаболически-ассоциированной жировой болезни печени, пишет ScienceDaily.

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Жировая болезнь печени, также известная как стеатоз печени, является наиболее распространенным заболеванием печени во всем мире и может привести к таким серьезным осложнениям, как воспаление, рубцевание (цирроз), рак и печеночная недостаточность. Хотя загрязнение воздуха часто ассоциируется с респираторными проблемами, исследователи подчеркивают его более широкое воздействие на здоровье, в частности на способность печени регулировать обмен веществ и выводить токсины из организма.

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Профессор Хуэй Чен из Сиднейского технологического университета (UTS), ведущий автор исследования, объяснила, что крошечные частицы загрязняющего воздуха, известные как PM2.5, попадают в кровь через легкие и накапливаются в печени. Эти частицы часто содержат вредные тяжелые металлы, такие как мышьяк, свинец, никель и цинк.

Профессор Джейкоб Джордж, ведущий специалист по печени и директор Центра печени Сторра при Институте медицинских исследований Вестмид, подчеркнул, что, хотя факторы образа жизни, такие как неправильное питание, отсутствие физических упражнений и чрезмерное употребление алкоголя, способствуют развитию жировой болезни печени, экологические факторы, такие как загрязнение воздуха, также могут играть важную роль.

В исследовании, опубликованном в Journal of Environmental Sciences, мышей ежедневно подвергали воздействию частиц PM2.5, образующихся в результате дорожного движения, в дозах, эквивалентных типичному воздействию на человека в Сиднее. Исследователи измеряли изменения в состоянии печени через четыре, восемь и двенадцать недель. Если в течение четырех недель никаких серьезных последствий не наблюдалось, то к восьми неделям метаболические функции печени стали заметно нарушаться. К двенадцати неделям стали очевидны значительное воспаление, фиброз (рубцевание) и нарушения метаболизма сахара и жира.

Первый автор исследования доктор Мин Фенг, врач и кандидат наук в UTS, объяснила, что воздействие загрязнения воздуха привело к повышению активности иммунных клеток в печени, что спровоцировало воспаление и чрезмерное накопление жира, особенно вредных жиров, таких как триглицериды, диацилглицерины и керамиды. Дальнейший анализ выявил изменения в 64 белках печени, связанных с жировой болезнью печени, дисфункцией иммунной системы и раковыми процессами.

Исследователи предупреждают, что даже низкие уровни загрязнения воздуха могут нанести вред, укрепляя идею о том, что не существует безопасного порога воздействия загрязняющих веществ, образующихся в результате дорожного движения. Профессор Чен посоветовала практические меры по снижению воздействия, такие как избегание движения в часы пик, выбор менее загруженных маршрутов при пеших или велосипедных прогулках, ношение маски в районах с высоким уровнем загрязнения, а также закрытые окна автомобиля с включенным режимом рециркуляции воздуха при интенсивном движении.

Во всем мире загрязнение воздуха все чаще связывают с различными заболеваниями, помимо респираторных. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), загрязнение ежегодно приводит примерно к 7 миллионам преждевременных смертей, среди которых основную опасность представляют сердечно-сосудистые заболевания, инсульт и заболевания печени.

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