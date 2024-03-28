"Не вдалося з першого разу": Україна і Польща не домовилися про транзит зерна (відео)

Київ і Варшава наблизились до рішення щодо зернового питання, але воно не зможе всіх влаштовувати, заявив глава польського уряду Туск. Український прем'єр Шмигаль відзначив "позитивні тенденції та динаміку" у питанні зняття блокади.

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Київ та Варшава не змогли дійти консенсусу щодо транзиту українського зерна через територію Польщі. Зустрічі з цього приводу продовжаться. Про це заявив міністр аграрної політики України Микола Сольський за результатами дводенних перемовин між урядами та профільними асоціаціями обох країн в інтерв'ю виданню Forbes.

Міністр уточнив, що 27 березня переговори пройшли за участі аграрних міністерств та профільних асоціацій, а 28 березня говорили про проблему на рівні урядів. Сольський сказав, що польській стороні було запропоновано працювати на основі ліцензій, які Україна використовує у роботі з Румунією та Болгарією.

"Польські асоціації це нормально сприйняли. Але була дискусія щодо транзиту. Ми б могли вчора домовитись і в цій частині, але, на жаль, не всі були готові одразу домовитись", — заявив український міністр.

За підсумками перемовин домовленості про розблокування кордону досягнуто не було.

"На жаль, цього не вдалося з першого разу. Проте зараз ми набагато ближче до розблокування кордону, ніж були вчора", — констатував Сольський.

Міністр не став озвучувати прогнозів, коли ж все-таки сподівається, що питання транзиту українського зерна через Польщу вдасться розв'язати.

"Зараз у поляків йдуть свята, на більшості кордонів буде послаблено режим блокування, а десь, можливо, буде й розблоковано. Що буде відбуватися після цього – подивимось", — додав очільник Міністерства аграрної політики України.

Переговори Шмигаля і Туска

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на спільному брифінгу з очільником уряду Польщі Дональдом Туском нагадав, що українське зерно не потрапляє на польський ринок, адже український уряд запровадив процедуру верифікації чотирьох зернових культур: кукурудзи, ріпаку, соняшника та пшениці.

"Я можу сказати, що ми точно маємо прогрес щодо зняття блокади. Наш план виконується. Не так швидко, як хотілося б, але однозначно маємо позитивні тенденції та динаміку", — наголосив Шмигаль

Своєю чергою Дональд Туск заявив, що Київ і Варшава наблизились до рішення щодо зернового питання, але воно не зможе всіх влаштовувати.

"Ані прем'єр-міністр Шмигаль, ані я, ми не будемо мати сатисфакції на 100%. Але в цьому полягає сучасна політика. Ми шукаємо рішення, які, можливо, не будуть задовольняти всіх повністю, але які будуть захищати основні інтереси польських фермерів і виробників, а з іншого боку – українських", – вважає Туск.

Туск про транзит зерна 6:04

Нагадаємо, 28 лютого польський прем'єр Дональд Туск заявив про ймовірну повну блокаду кордону з Україною.

20 березня фермери вийшли на протест по всій території Польщі. У демонстраціях взяли участь понад 70 тисяч аграріїв.