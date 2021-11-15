Теплі та лампові. Чарівна складність та продуманість бункерів ППО SAGE часів Холодної війни

Бункери з науково-фантастичних фільмів були збудовані по всій Північній Америці, щоб відбивати атаки російських бомбардувальників з ядерними засобами ураження.

Зображення вище зроблено в розпал Холодної війни в одному з майже двох десятків Центрів управління системи напівавтоматичної координації дій перехоплювачів (SAGE), які були розташовані в Сполучених Штатах та Канаді. Кімната з фотографії, відома як Блакитна кімната, була одним із багатьох приміщень усередині блокових будинків, захищених від ядерних ударів. На той час SAGE була однією з найскладніших та передових систем озброєння. Величезні комп'ютери, миготливі лампи, похмуре освітлення, великі проєкційні установки та сувора атмосфера бункера вплинули на поп-культуру та наукову фантастику в період розквіту SAGE, який тривав з 1959 по 1984 рік.

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Фокус переклав розбір Тайлера Роговей — колумніста військового відділу журналу The Drive, присвячений бункерам часів Холодної війни минулого століття.

Ядерні бункери SAGE — як з фільму Стенлі Кубрика

SAGE була очима і мозком стратегічної місії Північноамериканського командування ППО (NORAD), у завдання якої входило виявлення наближення армад радянських бомбардувальників, що несуть ядерні бомби, і координація атак у відповідь. За умовчанням вона стежила за повітряним рухом навколо Північної Америки.

Система була напрочуд передовою для свого часу: вона працювала на величезних комп'ютерах-мейнфреймах, які були пов'язані зі станціями радіолокації, кораблями-пікетами, літаками раннього попередження, а також з ракетами класу "земля-повітря" і літаками-перехоплювачами. Незабаром після своєї появи SAGE отримала можливість дистанційно керувати ракетами класу "земля-повітря" та літаками-перехоплювачами, зокрема ядерними, щоб самостійно переслідувати цілі. Але все ж таки це була комп'ютерна технологія 1950-х років, яка працювала на нескінченних перфокартах і видавала інструкції з телетайпу. Тому, попри високий для свого часу ступінь автоматизації, він залишався надзвичайно трудомістким.

Система також була пов'язана з кількома штабами командування, які могли в односторонньому порядку керувати усією системою ППО Північної Америки під час конфлікту, а також із власною мережею Пентагону та штаб-квартирою NORAD. Таким чином, це одна з перших повністю інтегрованих мереж передачі даних завдовжки тисячі кілометрів. Її сучасні спадкоємці – комбіновані датчики та інтегрована система ППО (IADS).

Серцем кожного центру управління SAGE був величезний дуплексний комп'ютер IBM AN/FSQ-7, що займав цілий рівень структури бункера — приблизно 2044 квадратних метри, — і складався із 49 тисяч вакуумних трубок. Він досі залишається найбільшою єдиною комп'ютерною системою з будь-коли побудованих.

Цей комп'ютер об'єднував усі радіолокаційні та інші телеметричні дані з окремих віддалених датчиків, створюючи загальні та відносно точні сліди цілей радіолокації, і навіть рекомендував найкращий варіант протидії ворожим цілям на основі даних про найближчі засоби ППО, актуальний стан цих систем та їхні можливості. Дуплексна схема передбачала, що другий комп'ютер завжди перевіряв роботу основного і миттєво брав на себе всі функції, якщо в головного комп'ютера виникали якісь технічні проблеми.

[ + – ] Центр управління SAGE у Дулуті, штат Массачусетс, та модулі центрального комп'ютера AN/FSQ-7.

Бункерні установки Центру управління були побудовані таким чином, щоб витримати детонаційний тиск термоядерних боєголовок. Крім того, вони були захищені від впливу електромагнітних імпульсів (ЕМІ), адже їм треба було працювати, попри кінець людської цивілізації, що насувається. Усе це було частиною стратегії стримування – одного з абстрактних аспектів складної та надзвичайно дорогої системи SAGE.

Центри управління із суворим виглядом являли собою добре укріплені, позбавлені вікон бетонні і сталеві споруди з чотирьох поверхів. На першому розташовувалися механічні та електричні системи, і навіть важкі системи охолодження, необхідні підтримки роботи всіх цих архаїчних комп'ютерних технологій, забезпечення життєдіяльності мешканців бункера і зв'язку із зовнішнім світом. На другому поверсі встановлювалася громіздка комп'ютерна система AN/FSQ-7.

На третьому поверсі були офіси та складські приміщення, а також командний пункт сектору. Фантастичний дизайн цього приміщення десятиліттями служив джерелом натхнення для декорацій фільмів та телешоу. Крім іншого, приміщення включало в себе зал для глядачів у формі арени, де на великому проєкційному екрані відображалася "картина" протиповітряної оборони над усім регіоном. Для відображення ситуації використовувався новий проєктор Кельвіна-Х'юза.

Навколо арени розміщувався командний склад, що спостерігає за станом регіону наразі та приймає рішення на основі інформації, що надходить на проєктор. Дані, що постійно змінюються, надходили від комп'ютера, операторів радарів, розміщених на рівень вище, а також допоміжного персоналу, який невпинно працював над перекладом критично важливої інформації у візуальну форму.

[ + – ] Пістолет на шнурі, який ви бачите в руці офіцера, це або далекобійне світлове перо, або дуже рання версія лазерної указки. Двоє людей сказали автору, що це була лазерна указка, але він не знайшов підтверджень у першоджерелі.

Четвертий поверх — те саме місце, де було зроблено фото Блакитної кімнати. Саме тут вся інформація, зібрана комп'ютером, надходила до операторів радарів та управління зброєю. На цьому рівні відбувалося все: від визначення погроз до віддачі наказів або навіть управління ракетами класу "земля-повітря" та літаків-перехоплювачів. Саме на основі цієї інформації, більша частина якої відфільтровувалась операторами вручну, ухвалювали рішення люди на командному пункті сектора.

[ + – ] Синя кімната в бункері в Норт-Бей, Канада.

[ + – ] Зліва: експериментальний центр управління підсекторами SAGE в лабораторії Лінкольна в 1957 (за матеріалами сайту Engineering and Technology History Wiki). Центр: Льотчики тренуються на терміналах SAGE за допомогою світлового пір'я (timetoast.com). Праворуч: Синя кімната SAGE (palosverdes.com).

Технологія світлового пера на той час була абсолютно новою, а консолі операторів SAGE працювали на основі ЕЛТ-моніторів. Світловими пір'ями позначалися/виділялися цілі, які варто класифікувати та відстежувати.

Подивіться цей дивовижний відеоролик часів атомного століття, що пояснює SAGE та її неймовірно складну функціональність.

Протягом усього терміну служби систему SAGE багато разів оновлювали, але все ж таки їй довелося припинити роботу 35 років тому. Системі далеко до офісів, де сьогодні працюють оператори ППО ВПС. Можливості сучасного NORAD на порядок вищі, ніж у SAGE, особливо якщо порівнювати автоматизацію та оптимізацію інтерфейсів користувача, не кажучи вже про обсяг даних, доступних на звичайному робочому місці з настільним комп'ютером. Але усвідомлення цього робить SAGE ще більш приголомшливою з технологічної точки зору.

Попри всі комп'ютери, керували системою люди. Багато людей, включаючи цивільних підрядників, серед яких були і жінки. Робота не відрізнялася особливим блиском чи захопливістю. По суті, співробітники проводили цілий день в укріпленій в'язниці без природного освітлення в оточенні комп'ютерного обладнання, що дзижчить і миготить. Враховуючи саме призначення системи — відобразити радянський ядерний удар — на робочому місці не відбувалося нічого, крім навчань, проблем з авіалайнерами та ворожих навчальних вильотів, які зачіпають периметр датчиків мережі SAGE. Але в цьому був сенс. Існування SAGE зводилося до того, щоб не довелося повністю реалізовувати її бойовий потенціал.

І в цьому сенсі вона працювала чудово.