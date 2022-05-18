Українські військові збили черговий бойовий літак РФ: відео з безпілотника

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Сьогодні, 18 травня, українські військові збили черговий бойовий літак Повітряно-космічних сил РФ. Про це повідомляє пресслужба 57-ї бригади імені кошового отамана Кость Гордієнко.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"За даними штабу 57-ї окремої мотопіхотної бригади, 18 травня 2022 року, підрозділом протиповітряної оборони було збито російський військовий літак", — підписали відео.

Який саме літак було збито не вказується. Загалом, за даними українського Генштабу, було збито 202 літаки та 167 вертольотів ворожих військ.

Нагадаємо, 13 травня ЗСУ збили 200-й російський літак. Його знищили бійці Нацгвардії у Луганській області.

Раніше 93-та Холодноярська бригада ЗСУ збила російський літак на Ізюмському напрямку. На записі видно, як два пілоти, котрі, очевидно, встигли катапультуватись, спускаються на парашутах.