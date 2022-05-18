Українські військові збили черговий бойовий літак РФ: відео з безпілотника
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Сьогодні, 18 травня, українські військові збили черговий бойовий літак Повітряно-космічних сил РФ. Про це повідомляє пресслужба 57-ї бригади імені кошового отамана Кость Гордієнко.
"За даними штабу 57-ї окремої мотопіхотної бригади, 18 травня 2022 року, підрозділом протиповітряної оборони було збито російський військовий літак", — підписали відео.
Який саме літак було збито не вказується. Загалом, за даними українського Генштабу, було збито 202 літаки та 167 вертольотів ворожих військ.
Нагадаємо, 13 травня ЗСУ збили 200-й російський літак. Його знищили бійці Нацгвардії у Луганській області.
Раніше 93-та Холодноярська бригада ЗСУ збила російський літак на Ізюмському напрямку. На записі видно, як два пілоти, котрі, очевидно, встигли катапультуватись, спускаються на парашутах.