Украинские военные сбили очередной боевой самолет РФ: видео с беспилотника

Подразделение противовоздушной обороны сбил самолет российских войск. По данным Генштаба, ВСУ сбили уже 202 судна.

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Сегодня, 18 мая украинские военные сбили очередной боевой самолет Воздушно-космических сил РФ. Об этом сообщает пресс-служба 57-й бригады имени кошевого атамана Кость Гордиенко.

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"По данным штаба 57-й отдельной мотопехотной бригады, 18 мая 2022 года, подразделением противовоздушной обороны был сбит российский военный самолет", — подписали видео.

Какой именно самолет был сбит не указывается. Всего, по данным украинского Генштаба, было сбито 202 самолета и 167 вертолетов вражеских войск.

Напомним, 13 мая ВСУ сбили 200-й российский самолет. Его уничтожили бойцы Нацгвардии в Луганской области.

Ранее 93-я Холодноярская бригада ВСУ сбила российский самолет на Изюмском направлении. На записи видно, как два пилота, которые, очевидно, успели катапультироваться, спускаются на парашютах